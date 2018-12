Nba | Doncic incanta e Smith decide | Dallas piega Oklahoma City

Nba : i Lakers rialzano la testa con i Kings - i Mavs superano i Thunder grazie a Doncic : I Lakers, sempre senza LeBron infortunato, tornano finalmente alla vittoria, superando 114-121 Sacramento grazie a Caldwell-Pope , protagonista con 26 punti. Doncic , con 25 punti, continua a essere ...

Nba - Beli e Spurs giù a Denver. Davis più mostro di Doncic : Prova di forza dei Nuggets che strappano il successo in volata sugli Spurs di Marco Belinelli , 9 punti, e si rimettono in marcia dopo le 2 sconfitte consecutive. Jamal Murray e Nikola Jokic vincono ...

Nba 2019 - Luka Doncic nella storia! Lo sloveno è il più giovane di sempre a segnare sette triple in una partita : Nonostante la sconfitta contro i New Orleans Pelicans, Luka Doncic ha scritto un’altra pagina di storia in questa prima parte di stagione. Il giocatore sloveno sta facendo grandi cose con la maglia dei Dallas Mavericks, dimostrando una personalità e una capacità di adattarsi al gioco della NBA davvero fuori dal comune. nella sfida di questa notte il 19enne nato a Lubiana ha messo a segno sette triple diventando il più giovane nella storia ...

Nba – Luka Doncic come LeBron James - numeri da record! Lo sloveno arrossisce : “che onore - è il mio idolo!” : Luka Doncic mette insieme cifre che solo LeBron James ha toccato prima dei 20 anni: il paragone fra i due fa arrossire la giovane stella dei Mavericks Luka Doncic come LeBron James. Va bene, lo sloveno è straordinario, ma forse un paragone del genere può sembrare fin troppo grande. Del resto sono due giocatori completamente diversi, li accomuna solo il fatto di avere un talento fuori dal comune, già mostrato in giovane età. I 21 punti, 10 ...

Nba - risultati della notte : Doncic batte Anthony Davis - Toronto rimonta Miami : Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 122-119 Serviva una prestazione speciale per tornare a vincere dopo sei sconfitte consecutive e Luka Doncic non si è fatto trovare impreparato. Il favorito al ...

Nba 2019 - i risultati della notte (27 dicembre) : vittorie per Gallinari e Belinelli. Doncic sfiora la tripla doppia : Dieci partite nella notte NBA, che ha visto vincere entrambi i giocatori italiani. Si comincia da Danilo Gallinari e dai suoi Los Angeles Clippers, che si sono imposti per 127-118 in casa contro i Sacramento Kings. Dopo le super prestazioni delle ultime settimane, il Gallo chiude con “solo” 14 punti ed una prestazione negativa al tiro (4/11 totale). Sono decisivi dalla panchina i contributi di Lou Williams, devastante sul finire del ...

Nba - Doncic e Smith non riescono a coesistere : Dallas pronta ad una trade : Dennis Smith Jr e Luka Doncic non riescono a convivere, aria di cambiamento in casa Mavericks Dennis Smith Jr e Luka Doncic sono i due gioiellini del roster dei Dallas Mavericks. I due però si pestano un po’ i piedi e le statistiche, molto tenute in considerazione nella NBA, dicono che la convivenza non è affatto proficua a tal punto da far pensare a Dallas ad un’imminente trade. Secondo il NY Times infatti, la franchigia ...

Luka Doncic : il ragazzino che sta conquistando l’Nba : 28 Febbraio 1999. Siamo in Slovenia, precisamente, a Ljubljana, la capitale del paese. Da poco tempo è venuto alla luce un ragazzo biondo, di nome Luka Doncic, che diventerà una star del basket a livello mondiale. Sua mamma Mirjam Poterbin, ex modella, non ha la minima idea del talento di Luka, che dalla KK Union Olimpija, arriverà nel settembre del 2012, a firmare un quadriennale con il Real Madrid, alla precoce età di tredici anni. Tra le ...

Nba – Doncic - che campione : colpisce involontariamente un bambino - si ferma ad aiutarlo e gli regala la sua maglia [VIDEO] : Luka Doncic protagonista di uno splendido gesto di fariplay: durante la sfida contro gli Warriors, la stella slovena finisce contro un piccolo fan, esce dal parquet per aiutarlo e gli regala la sua maglia a fine partita Luka Doncic ha dimostrato di avere le qualità necessarie per giocare, idubbiamente, ad alti livelli in NBA ma non solo, la stella ex Real Madrid ha dimostrato di avere anche un grande cuore. Bellissimo il gesto di fair play ...

Nba : Luka Doncic travolge un giovane tifoso in prima fila e si fa male. VIDEO : Luka Doncic è arrivato in NBA da poco più di due mesi, ma ha già fatto capire a molti di non aver paura di nessun palcoscenico. E l'esordio in carriera sul parquet dei campioni in carica era un ...

Nba - risultati della notte : Golden State batte Dallas e Doncic - OKC sale al 1° posto a Ovest : Golden State Warriors-Dallas Mavericks 120-116 È Kevin Durant il killer designato dagli Warriors per chiudere i conti contro Dallas e il n°35 risponde presente: in una partita da 29 punti, 12 rimbalzi ...

Nba – Mark Cuban - che schiaffo ai giovani americani : “sanno solo sfottere e fare giocate per i video - guardate Doncic invece…” : Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, si lancia in un duro attacco verso la formazione dei giovani talenti del basket USA, prendendo come modello positivo la pallacanestro della Slovenia Luka Doncic è una delle cose migliori che sia capitata alla Dallas della pallacanestro dai tempi di Dirk Nowitzki. Con 18.8 punti, 6.6 rimbalzi e 4.9 assist, Doncic ha avuto un impatto incredibile sull’efficienza della squadra, ...

Nba - show di Gallinari e Doncic : 32 punti a testa ma vincono i Clippers : Un Danilo Gallinari monumentale trascina alla vittoria i Los Angeles Clippers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo dello Staples Center, la trentenne ala di Sant'...

