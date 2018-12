NBA – DeAndre Ayton scuote i Phoenix Suns | “siamo noi contro il mondo | facciamoci forza e

sportfair

: #NBA #NBATipo 33p/14r/4stl. L'ultimo Rookie a tirare con l'80% dal campo effettuando almeno 20 tiri in una partit… - lamaniadelcesto : #NBA #NBATipo 33p/14r/4stl. L'ultimo Rookie a tirare con l'80% dal campo effettuando almeno 20 tiri in una partit… - marcm1969 : RT @dchinellato: Phoenix mette insieme 4 vittorie di fila per la prima volta dal gennaio 2015 passando a sorpresa a Boston. La miglior not… - lamaniadelcesto : #NBA #NBATipo DeAndre Ayton ha messo a referto 25+ punti e 15+ rimbalzi in 2 partite consecutive. L'ultimo Rookie… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018)dopo il pessimo avvio di stagione: la first pick del Draft 2018 carica i compagni, spesso bersagliati dalle critiche dei media Per una Philadelphia ci saranno sempre 2 (o più). Recita più o meno questo un adagio che, al tempo dei social, capita di vedere sempre più spesso in giro per il web. Quale sia il senso di tale affermazione? È presto detto. Se è vero che i Sixers scegliendo di aspettare la crescita dei propri giovani, accontentandosi di qualche annata da dimenticare al fine di poter ottenere scelte alte al Draft e costruire un roster futuribile, hanno ottenuto i propri frutti (pur rimpiangendo Noel e forse Fultz), ci saranno sempre due o più squadre, come i, alle quali tale progetto non riuscirà. In Arizona infatti, sono ormai troppe le annate perse dietro alla prospettiva di rifondare con un roster giovane e ...