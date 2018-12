Napoli | picchia il papà per i soldi della droga | incubo lungo nove anni

Napoli - le letterine dei bambini : 'Picchiava la mamma - ora vivo con lei' : Decine di letterine raccolte e distribuite ad altrettanti benefattori pronti a soddisfare sogni e desideri di tanti bambini che, altrimenti, sotto l'albero non troverebbero nulla. La tradizione si ...

Casola di Napoli - Picchiava la moglie davanti ai figli - arrestato marito violento : A Casola di Napoli i carabinieri della stazione di Gragnano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della ...

Il calciatore picchiato perché nero : 'Ma continuerò ad amare Napoli ' : Ieri pomeriggio la violenta aggressione subita in piazza Carlo III, a Napoli, quest'oggi la reazione del Gragnano, che ha espresso solidarietà e sostegno al proprio gioiellino Amir Gassama ed alla ...

Napoli - aggressione razzista a calciatore di colore : picchiata stella del Gragnano : Da Napoli arriva un'altra brutta storia di razzismo: Amir Gassama, stella diciannovenne del Gragnano (squadra partenopea che milita in serie D), è stato aggredito brutalmente. Il giovane attaccante originario della Guinea, ieri, dopo l'allenamento si era concesso una passeggiata in centro. Mentre rientrava a casa, però è stato accerchiato da un gruppo di persone e picchiato brutalmente solo per il colore della sua pelle. L'aggressione Amir ...