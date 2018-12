Napoli | i militari della Guardia di Finanza | hanno sequestrato oltre 7 quintali di botti

Misteriosi oggetti a Napoli - “esperimenti militari o alieni”? : “Qualche tempo fa presso la sede di A.R.I.A. (associazione ricerca italiana aliena) sono stati recapitati dei video molto interessanti e davvero unici – si legge in una nota dell’associazione –. Essendo particolari la persona che ha fornito i filmati per motivi di sicurezza vuole rimanere anonimo, le varie riprese mostrerebbero delle strane attività e strani oggetti non meglio identificati di tecnologia avanzata. La zona ...