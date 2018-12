Napoli | chiesta la cittadinanza onoraria per Koulibaly

Inter- Napoli - la richiesta del legale Pisani : “la partita va annullata - stiamo studiando anche il comportamento dell’arbitro” : L’avvocato Angelo Pisani non ha dubbi: tutto pronto per chiedere l’annullamento di Inter-Napoli “La prossima iniziativa è quella di coinvolgere alla base delle azioni legali che stiamo studiando anche il comportamento dell’arbitro e del controllore di gara“. Sono le parole dell’avvocato Angelo Pisani riguardo alla sfida di ieri sera a San Siro tra Inter e Napoli. “Alla luce delle dichiarazioni di ...

Napoli - neonato muore a 48 ore dalla nascita : aperta un'inchiesta : Quella che si sta per raccontare è purtroppo l'ennesima vicenda in cui a perdere la vita è una vittima giovanissima, praticamente neonata. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Napoli , presso l'ospedale Fatebenefratelli, dove una donna incinta all'ottavo mese si è recata al pronto soccorso lamentando alcune perdite. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giornale, infatti, nell'immediato i medici hanno deciso di ...

Stop alle funicolari di Napoli - l'Authority apre un'inchiesta : Dopo tre giornate di Stop delle funicolari cittadine, l'Authority sugli scioperi apre un'istruttoria sul picco di malattie che ha falcidiato i capiservizio. Mentre l'Anm, per sopperire...

Concorsopoli a Napoli - carabiniere indagato per depistaggio nell'inchiesta : Avevano ripreso a tessere la trama di sempre, con un doppio obiettivo: cancellare tracce sul proprio conto, raccogliere soldi. Sono queste le ipotesi che hanno spinto la Procura di Napoli a chiedere...

Napoli-Report - oggi la puntata : la nuova inchiesta forse non è legata al mondo del calcio [DETTAGLI] : Negli ultimi mesi la trasmissione Report è stata sempre più seguita, in particolar modo in riferimento all’inchiesta portata avanti sulla Juventus e sul rapporto con la ‘Ndrangheta. Episodio shock con l’atto intimidatorio nei confronti del giornalista che si è occupato della vicenda, Federico Ruffo. La trasmissione ha annunciato nelle puntata di oggi 19 novembre una nuova inchiesta legata a Napoli ma molto probabilmente ...