Napoli | blitz dei vigili urbani | sequestrati 1 | 5 quintali di botti a Capodichino

Calciomercato Napoli - blitz del PSG per quattro azzurri : Nel colloquio tra il Ds del PSG Henrique e quello azzurro Giuntoli - spiega 'Rai Sport' - la società francese ha chiesto informazioni anche su Koulibaly , Insigne , Ghoulam e Zielinski . ...

Napoli - blitz anti agenti durante lo sgombero di ville abusive : chiodi e benzina sulla polizia : Momenti di forte tensione a Napoli durante lo sgombero di due ville tte abusive per le quali è stato emesso un ordine di abbattimento. Gli inquilini hanno utilizzato bande chiodate e poi gettato della benzina contro gli agenti . Due poliziotti sarebbero rimasti feriti

Blitz del Napoli per Lazzari - : Il Napoli continua a seguire con attenzione Manuel Lazzari. L'esterno della Spal verrà monitorato dagli osservatori azzurri anche in occasione della partita dell'Allianz Stadium contro la Juventus, in ...