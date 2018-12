Musei gratis | Befana in Prato | concerti e spettacoli | gli eventi del weekend a Padova

Musei gratis - non solo domenica : le novità : Le giornate in cui sarà possibile accedere gratuitamente ai Musei statali aumenteranno nel 2019: non saranno solo di...

A Napoli arriva "La Notte dei Musei in Via Duomo" : aperti otto siti museali fino a tarda sera gratis : Il 9 novembre in occasione della "Notte dei Musei di Via Duomo" a Napoli sarà possibile visitare otto gioielli del nostro patrimonio museale gratuitamente fino a tarda sera. I siti sono disposti sulla storica strada dell'arte, che collega via Foria con via Marina, via che festeggia 130anni e vuole diventare la nuova strada del turismo smart di Napoli.