Motorola Moto G6 Plus si aggiorna ufficialmente a Android 9 Pie

LG G8 - Q9 e i Motorola Moto G7 protagonisti di nuovi rumor : Nella giornata di oggi sono emersi nuovi rumor riguardanti i prossimi smartphone LG e Motorola in arrivo nel corso del 2019. L'articolo LG G8, Q9 e i Motorola Moto G7 protagonisti di nuovi rumor proviene da TuttoAndroid.

Trapelano i render di Motorola P40 : confermato il foro nel display…e il mento : Trapelano le immagini render e un video a 360 gradi di Motorola P40, primo smartphone dell'azienda con foro nel display. L'articolo Trapelano i render di Motorola P40: confermato il foro nel display…e il mento proviene da TuttoAndroid.

TWRP disponibile per OnePlus 6T - Motorola Moto Z3 - Xiaomi Redmi 6 e altri device : Negli ultimi giorni il team di TWRP ha aggiunto il supporto a nove nuovi dispositivi, tra cui figurano anche OnePlus 6T e Motorola Moto Z3 L'articolo TWRP disponibile per OnePlus 6T, Motorola Moto Z3, Xiaomi Redmi 6 e altri device proviene da TuttoAndroid.

Razer Phone 2 e Motorola Moto X4 possono ora sfruttare il doppio sensore con Google Fotocamera : Grazie al lavoro di due sviluppatori, è finalmente arrivata la possibilità di usare anche la seconda Fotocamera di Razer Phone 2 e di Motorola Moto X4 con Google Fotocamera L'articolo Razer Phone 2 e Motorola Moto X4 possono ora sfruttare il doppio sensore con Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G6 e G6 Plus assaggiano Android 9 Pie in beta : Motorola Moto G6 e Moto G6 Plus stanno ricevendo un assaggio di Android 9 Pie attraverso un firmware di test trapelato in Brasile e poi finito online. I possessori del modello normale possono già provare la beta. L'articolo Motorola Moto G6 e G6 Plus assaggiano Android 9 Pie in beta proviene da TuttoAndroid.

Patch di sicurezza e non solo per alcuni Galaxy e Motorola : Motorola Moto X4, Samsung Galaxy A7 (2017), Samsung Galaxy J6 si aggiornano con Patch di sicurezza e, nel primo caso, Android 9 Pie. L'articolo Patch di sicurezza e non solo per alcuni Galaxy e Motorola proviene da TuttoAndroid.

Motorola aggiorna l’app fotocamera con diverse novità : Motorola nelle scorse ore ha aggiornato la sua app fotocamera con correzioni di bug e introducendo alcune nuove funzionalità L'articolo Motorola aggiorna l’app fotocamera con diverse novità proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G7 in Europa potrebbe avere solo 3 GB di RAM e 32 GB di memoria : In Rete è apparso un nuovo documento proveniente dall'FCC, grazie al quale scopriamo le varie versioni del Motorola Moto G7 per quanto riguarda la memoria L'articolo Motorola Moto G7 in Europa potrebbe avere solo 3 GB di RAM e 32 GB di memoria proviene da TuttoAndroid.

Come installare Android 9 Pie su Motorola Moto X4 - grazie a XDA : Arriva su XDA una guida per installare Android 9 Pie stock su Motorola Moto X4 in versioen "retail": ecco Come avere l'ultima versione del robottino verde sul vostro smartphone. L'articolo Come installare Android 9 Pie su Motorola Moto X4, grazie a XDA proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G7 Power e ASUS Zenfone Max Pro M2 in arrivo con una batteria da 5.000 mAh : Se l'autonomia è un aspetto a cui date tanta importanza, nei prossimi mesi vi potrebbero essere due nuovi smartphone adatti alle vostre esigenze: Motorola Moto G7 Power e ASUS Zenfone Max Pro M2 L'articolo Motorola Moto G7 Power e ASUS Zenfone Max Pro M2 in arrivo con una batteria da 5.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie su Motorola Moto X4 è già realtà per gli utenti brasiliani : Parecchie segnalazioni sul gruppo Facebook brasiliano dei possessori di Motorola Moto X4 riguardano il rilascio di Android 9 Pie L'articolo Android 9 Pie su Motorola Moto X4 è già realtà per gli utenti brasiliani proviene da TuttoAndroid.

Motorola One si aggiorna ad Android 9 Pie in Italia : Motorola One inizia a ricevere in Italia un nuovo importante aggiornamento software con Android 9 Pie, l'ultima release del sistema operativo, e le patch di sicurezza di novembre. L'articolo Motorola One si aggiorna ad Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

Moto G7 Play : il nuovo smartphone di fascia media di Motorola : Arrivano le prime informazioni sul nuovo cellulare di Motorola dotato di disPlay con notch e singola fotocamera posteriore

Motorola Moto G7 Play svelato dall’FCC con foto e feature : Dal database dell'FCC arrivano le prime immagini di Motorola Moto G7 Play, nuovo smartphone che Lenovo si appresta a lanciare sul mercato L'articolo Motorola Moto G7 Play svelato dall’FCC con foto e feature proviene da TuttoAndroid.