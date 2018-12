' Morto sul colpo il Ministro dell' Interno Matteo Salvini' | trema il web FOTO

Vercelli - rubato presepe sulla tomba di 'Chicco' Morto a 7 anni : lo denuncia la mamma : "Hanno rubato il presepe sulla tomba di Chicco": l'amaro sfogo sui social di una mamma, Katia Munerati, fa luce su un episodio ignobile accaduto nel cimitero di Stroppiana, nel vercellese. Qualcuno in questi giorni di festività nalalizie ha rubato il presepe che la donna aveva meso sulla lapide del figlio 'Chicco', Francesco Barbonaglia, morto nel 2007 a sette anni dopo uno spaventoso incidente stradale. presepe rubato sulla tomba, il racconto ...

Vercelli - rubano il presepe sulla tomba di un bambino Morto a 7 anni : Lo aveva allestito la mamma, sconvolta. Il figlio aveva perso la vita in un incidente stradale di ritorno da una gita scolastica

Tifoso Morto : arsenale per assalto già sul posto : Bastoni, mazze, spranghe, tutto l'arsenale utilizzato dagli ultras dell'Inter, ma anche di Varese e Nizza per l'assalto alla carovana dei van dei tifosi napoletani dello scorso 26 dicembre si ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 dicembre : Stadi : come è Morto l’ultrà a San Siro e come i nazi si sono ripresi le curve : La cronaca L’agguato, poi l’investimento. Così è morto l’ultrà a Milano Santo Stefano di sangue – Cento interisti con gli amici da Nizza, armati di mazze e machete per accogliere i napoletani lontano dallo Stadio. Gli scontri e l’incidente di Davide Milosa Il filo di Marianna di Marco Travaglio Un tempo, per capire che aria tirava, bastava pedinare Clemente Mastella: se mollava un governo, era chiaro che la crisi era questione di ...

Incidente sul lavoro alle Acciaierie Venete di Padova : operaio Morto dopo 7 mesi di agonia : Il 13 maggio scorso una siviera carica di acciaio incandescente si rovesciò a terra investendo cinque dipendenti alle Acciaierie Venete di Padova. Uno era deceduto tre settimane dopo il grave Incidente sul lavoro; Marian Bratu, cittadino romeno di quarantatre anni, è morto sette mesi dopo il disastro.Continua a leggere

Bimbo di un anno Morto nella notte : mistero sulle cause : Un Bimbo dell'età di circa un anno, che aveva avuto febbre e catarro, è morto la notte scorsa a Camerano. Non si conoscono al momento le cause del decesso. Per accertarle potrebbe...

Trentenne Morto in Valmalenco - nessun segno di violenza sul corpo : sempre più concreta l'ipotesi di un incidente : Mattia Mingarelli , il 30enne comasco il cui cadavere è stato trovato la vigilia di Natale in un bosco di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, potrebbe essere rimasto vittima di un incidente ...

Castelvetere sul Calore. In corso Umberto trovato Morto un trentenne : Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di un’auto parcheggiata in corso Umberto a Castelvetere sul Calore (Avellino).

Trentenne Morto in Valmalenco - indagini aperte anche sull’ipotesi di omicidio : L’indagine sulla morte di Mattia Mingarelli, il 30enne scomparso misteriosamente in Valmalenco lo scorso 7 dicembre e ritrovato ieri senza vita in un bosco, continua senza sosta. Gli inquirenti non escludono al momento nessuna ipotesi. È possibile che il decesso sia imputabile a una disgrazia durante l’escursione del giovane comasco o a un suo impr...

Trentenne Morto in Valmalenco - indagini aperte anche sull’ipotesi di omicidio : I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio hanno presidiato per l’intera notte, con una potente fotocellula, l’intera area della ski-area Palù-Chiesa in Valmalenco dove nel tardo pomeriggio di ieri alcuni sciatori hanno avvistato, nel vicino bosco, confinante con le piste, una sagoma che si è poi rivelata essere il corpo senza vita del 3...

Reggio Calabria - bimbo di 7 anni sbalzato fuori dal trattore del padre : Morto sul colpo : Un bambino di 7 anni è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre. L'incidente è avvenuto alla periferia di Bovalino , Reggio Calabria, . L'uomo aveva portato il figlio con sè ed era ...

Morto Stefano Livadiotti - giornalista dell’Espresso che indagava sulle “caste” : “Non aveva mai paura dei potenti” : È Morto a Roma all’età di 60 anni (li avrebbe compiuti il 26 dicembre) il giornalista dell’Espresso Stefano Livadiotti. L’annuncio è arrivato attraverso un ritratto pubblicato sulla versione online del settimanale e firmato dal direttore Marco Damilano e dai vice Lirio Abbate e Alessandro Gilioli (tutti cresciuti professionalmente con Livadiotti. Nato a Roma il 26 dicembre 1958, Livadiotti lavorava all’Espresso dagli anni ...

Shock a Roma - bimbo Morto dopo una circoncisione rituale : si attendono notizie sul fratellino ricoverato : “Abbiamo appreso con sgomento della morte di un bambino e delle gravi condizioni del gemello a Monterotondo. Si tratta di due bambini ospiti in un centro d’accoglienza che l’Arci gestisce con il Comune di Monterotondo dal 2009“. E’ quanto comunica l’Arci di Roma in seguito alla morte di un bambino nigeriano di 2 anni dopo una circoncisione rituale. “E’ una tragedia – spiega ...

Si addormentano insieme sul divano - papà dopo due ore trova il figlioletto Morto : Il giovane padre, un 25enne inglese, si è risvegliato trovando il suo piccolo Karson, di quattro settimane, immobile tra le sua braccia. Si erano addormentati insieme dopo che l'uomo gli aveva dato da mangiare. "Il peggior incubo per un genitore": le cause del decesso non sono note.Continua a leggere