Mondo automotive - I 10 fatti più importanti del 2018 FOTO GALLERY

“Drive Up” : nuovo programma dedicato al Mondo dell’automotive su Italia 1 : ecco quando : nuovo magazine in arrivo su Italia 1: si tratta di Drive Up, un programma interamente dedicato al mondo dei motori ideato da Mediaset e Quattroruote Una bella novità in arrivo su Italia 1. Da sabato 10 novembre dalle ore 13.50 il nuovo magazine “Drive Up” interamente dedicato al mondo dei motori ideato da Mediaset e dal mensile Quattroruote. ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata. Drive Up su Italia 1 Si chiama ...