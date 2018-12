Miss Africa | incidente in diretta tv durante la proclamazione | ecco cosa succede ai

Silvia e il Missionario Gigi rapiti in Africa : due storie da non dimenticare : La cooperante rapita in Kenya e il religioso sequestrato in Niger: le storie da non dimenticare di due italiani di periferia

Governo Usa : "Stop alle Missioni di pace in Africa. Sono inutili" : Gli Stati Uniti hanno varato in questi giorni una nuova "strategia per l"Africa". L"elaborazione di tale piano è stata affidata dal presidente Trump a John Bolton, consigliere del tycoon per la sicurezza nazionale. Quest'ultimo ne ha ultimamente delineato le caratteristiche fondamentali durante un convegno tenutosi a Washington presso la sede del think-tank conservatore Heritage Foundation.Nel suo intervento, Bolton ha annunciato che, in base ...