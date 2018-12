Milan | sfuma Muriel occhi su Gabbiadini Calciomercato | come cambia la strategia rossonera

GABBIADINI AL Milan / Ultime notizie calciomercato - sfumano Pato e Muriel : occhi in casa Saints : GABBIADINI al MILAN . Ultime notizie calciomercato , dopo il no di Muriel i rossoneri virano sull'ex centravanti del Napoli

Calciomercato Milan - sfuma Pato! Saudade e la malattia della sorella : il ‘Papero’ vuole tornare in Brasile : Alexander Pato, più volte accostato al Milan, è pronto a ritornare in Brasile: la voglia di giocare nel suo Paese e la volontà di stare vicino alla sorella dopo la malattia, allontanano il ‘Papero’ dai rossoneri Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Higuain e Cutrone e possa risolvere, numericamente, il problema della carenza di punte per il nuovo 4-4-2 varato da Gattuso. In passato era stato ...