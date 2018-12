Milan-Quagliarella | aggiornamenti | interesse concreto dei rossoneri

Serie A - Top & Flop fino alla 17esima giornata : Piatek sempre più ‘pistolero’ e Quagliarella eterno - errori di mercato in casa Torino e Milan : Si avvicina la fine dell’anno ed è il momento dei primi bilanci sul campionato di Serie A, in attesa della 18^ giornata del massimo torneo italiano che si preannuncia scoppiettante. La Juventus sta dominando in lungo ed in largo, i bianconeri hanno sempre vinto mentre solo il Genoa è riuscito a strappare un risultato positivo. L’unica squadra in grado di tenere il passo dei bianconeri è sicuramente il Napoli, stagione ...

Quagliarella al Milan? Tutta la verità sulla trattativa dal ds della Sampdoria Osti : Fabio Quagliarella è finito nel mirino del Milan in vista della sessione di mercato invernale, la Sampdoria valuta il da farsi Fabio Quagliarella piace al Milan come centravanti di scorta nel 4-4-2 disegnato da Gattuso, la Sampdoria ha ricevuto una prima proposta dai rossoneri, ed il ds del club doriano Osti ha fatto il punto sulla trattativa. “C’è la volontà di Fabio di proseguire con noi e la volontà della Samp di andare avanti con ...

Il Milan studia un'alternativa a Quagliarella : spunta Batshuayi : Si è accesa una nuova opportunità per il Milan . Un po' inattesa, ma interessante da seguire soprattutto per la società che potrebbe diventare interlocutrice di Leonardo e Gazidis , cioè il Chelsea . ...

Milan - idea Fabio Quagliarella da affiancare allo spento Higuain : E', fin qui, la sua peggior stagione in Italia . Nelle precedenti, arrivato a questo punto del campionato, Gonzalo Higuain aveva segnato rispettivamente 12, 9,16,12 e 11 gol. Quest'anno, col Milan, è ...

Milan : due alternative in Premier a Quagliarella : Il Milan cerca un attaccante sul mercato di gennaio . Dopo il no di Ibrahimovic , i rossoneri ci provano con Quagliarella . Secondo la Gazzetta dello Sport , ci sono due piste alternative all'attaccante della Sampdoria. Entrambe portano in Inghilterra: una all'inglese Rashford , Manchester United,, l'altra al belga Origi , Liverpool,.

Calciomercato Milan - telefonata Leonardo-Bozzo : rossoneri su Quagliarella (RUMOURS) : Il Milan sta lavorando con grande intensità per cercare di acquistare un attaccante di livello nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, pare che Leonardo abbia definitivamente abbandonato la pista che porta a Zlatan Ibrahimovic, che era considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo rossonero. L'attaccante svedese, infatti, dovrebbe rinnovare con il suo club americano, i ...

