Milan | non bastano gli imprevisti per piegare uno come Gattuso | voto 6 | 5

Milan - Gattuso non si arrende mai e ritrova Higuain per la Champions : Quando sembra che tutto sia ormai finito, Rino Gattuso dimostra di avere in mano la squadra e i giocatori dalla sua parte. Era già successo a fine ottobre, nella prima crisi: conseguenza della ...

Juve - il rigore con la Samp non c'era. Milan - primo giallo di Suso fiscale : Ultimo turno del 2018, non privo di polemiche arbitrali, sia per le scelte degli arbitri in campo che per l'uso della VAR. Vediamo gli episodi partita per partita. Valeri dà spiegazioni ai giocatori ...

Milan-Spal - Gattuso : “Stasera bravi a reagire - ma polli a non chiuderla” : Milan-Spal, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria sulla Spal partendo dall’espulsione di Suso: “Il 2019 non partirà benissimo, mancherà un giocatore importante nella sfida contro i bianconeri ma non vogliamo cercare alibi. Per quanto riguarda la partita di questa sera, siamo […] L'articolo Milan-Spal, Gattuso: “Stasera bravi a ...

Milan - l'ex Kakà; 'Ronaldinho? Non ero più forte - ma più professionale. Il trofeo a cui sono più legato? Il Mondiale' : IL trofeo PIU' BELLO - 'La Coppa del Mondo del 2002. E' in assoluto il trofeo a cui sono più legato e del quale non mi priverei. Ho giocato solo 23 minuti in quel Mondiale ed è curioso che anche il ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : vittorie per Renon - Cortina e Asiago - cadono Fassa - Milano e Vipiteno : Serata ricca di match per quanto riguarda la Alps Hockey League 2019. Sono andati in scena due match del 26esimo turno, più quattro recuperi. Tra i risultati odierni spiccano il facile successo di Renon in casa di Fassa e di Cortina contro Milano, mentre Asiago regola Vipiteno all’overtime. Negli altri incontri vincono Lubiana, Jesenice ed i Red Bull Juniors. Asiago Hockey-WSW Vipiteno 5-4 dopo overtime. Successo importante per Asiago che ...

Serie A Spal - Semplici : «La forza del Milan non si discute» : FERRARA - "Il Milan nelle ultime gare ha creato tantissime occasioni, per cui non si può parlare di crisi di gioco. E' un momento in cui gira tutto storto, ma la forza della squadra di Gattuso non si ...

Milan - esonero Gattuso? “Non ho avuto l’ultimatum” : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato del possibile esonero a seguito di un brutto risultato contro la Spal nella gara di domani “L’esonero? Nessuno mi ha dato ultimatum, mai mi è stato detto se non vinci vai fuori, a me la societa’ mi ha detto di continuare a lavorare e di non ascoltare certe voci. E’ dal primo di luglio che sento dire che devo andar via, in questo momento i giocatori devono pensare a dare il massimo e ...

Milan - Gattuso vuole voltare pagina : “dicembre disastroso - adesso non guarderò la prestazione ma solo i punti” : Gennaro Gattuso pensa a rimettere in riga il suo Milan dopo un dicembre davvero pessimo sotto tutti i punti di vista “Abbiamo fatto un dicembre disastroso, inutile stare a pensare. Siamo una famiglia e dobbiamo difenderci dagli spifferi ed esser bravi a non farli arrivare più“. E’ la fotografia del momento del Milan scattata dal tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, alla vigilia del match contro la Spal. “C’è ...

Milano - non vedente va a messa con il cane guida ma il parroco non lo vuole : E' andato a messa con il suo cane guida, ma il sacerdote l'ha rimproverato invitandolo in futuro a lasciarlo fuori dalla chiesa. Una triste pagina natalizia è la vicenda che ha per protagonisti, da una parte il giovane non vedente Francesco Gnech e il quadrupede Pepe che gli presta i suoi occhi e gli infonde sicurezza, dall'altra don Roberto Davanzo, parroco della chiesa di Santo Stefano di Sesto San Giovanni alle porte di Milano. La vicenda è ...

Milan - Gattuso : “Non è il peggior momento da quando sono qui” : Intervistato ai microfoni di Milan Tv, Gennaro Gattuso, tecnico dei rossoneri, ha parlato del momento non facile vissuto dalla sua squadra, reduce da quattro gare di campionato senza vittorie e senza gol. LEGGI ANCHE: Esonero Gattuso: i nomi del sostituto se salta Ringhio Milan, Gattuso: “A Verona e a Benevento sembravamo una banda musicale” Queste […] L'articolo Milan, Gattuso: “Non è il peggior momento da quando sono ...

Il padre di Daniele Belardinelli - ultrà morto a Milano : "Mio figlio casinista - ma non violento" : "Si attendono i risultati dell'autopsia per capire come è successo. Si dice che lui scappava e la vettura gli è andata dietro e lo ha investito". Lo dice al TG1 Rai Vincenzo Belardinelli, padre di Daniele, il tifoso morto fuori da San Siro dopo essere stato investito da un Suv ieri prima della partita tra Inter e Napoli."Magari è stato un incidente. Io non dico che ce l'aveva con lui. Certo uno va a vedere una partita in ...

Milan - Gattuso : ''Non solo Higuain - ci manca Suso e Calhanoglu'' : ... canale ufficiale del club, Gattuso ha parlato anche del momento no di Gonzalo Higuain : 'Ha sbagliato un rigore importante, ha preso un cartellino rosso e tutto il mondo ha parlato lui. Quando ...

Inter : 'Milano è inclusione. Chi non lo accetta non è uno di noi' : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

Il Milan e la soluzione Leonardo : ecco cosa succede se Gattuso non svolta : Da anni si sentono espressioni tipo " carta bianca sul mercato all'allenatore " oppure " Tizio sarà un manager all'inglese ". Finora però il calcio italiano non ha ancora messo in atto questa piccola ...