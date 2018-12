Milan | Muriel ha scelto la Fiorentina | l' obbiettivo ora è Gabbiadini

Calciomercato - Muriel torna in Serie A : niente Milan per il colombiano : Luis Muriel torna a giocare in Serie A. Dopo un anno e mezzo dalla sua partenza verso l’Andalusia, l’attaccante colombiano ha deciso di rigiocarsi le sue carte in Italia, il paese che lo ha lanciato. Nonostante il forte pressing del Milan, Muriel ha scelto di non fermarsi a Milano ma di scendere più a sud: esattamente in Toscana e a Firenze dove contenderà a Simeone la maglia di centravanti. L’ex Samp, infatti, ha voluto ...

Milanisti freddi su Muriel : Prendiamo riserva di André Silva? - : L'ultimo nome non è quello che scalda i tifosi del Milan. E neanche il penultimo. Radiomercato parla di un ballottaggio tra Gabbiadini e Luis Muriel ma i fan rossoneri storcono il naso. Per il ...

Milan-Fiorentina - che intreccio : Muriel ai viola - il nome per i rossoneri : Valzer di attaccanti per il campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato invernale con tante squadre pronte a rinforzarsi, in particolar modo grande movimento di attaccanti. Nelle ultime si è parlato tanto di un possibile interesse del Milan per Luis Muriel, alla fine l’ex Sampdoria sarà un nuovo attaccante della Fiorentina. Ed i rossoneri? Il nome in pole da regalare a Gennaro Gattuso è proprio ...

Calciomercato Milan - Muriel alla Fiorentina : c'è Gabbiadini : La pista concreta, scrive 'La Gazzetta dello Sport', porta a Manolo Gabbiadini . Come raccontato da Calciomercato.it, Gabbiadini può lasciare il Southampton per 13/15 milioni di euro e piace anche a ...

Calciomercato Milan – Muriel si allontana : ha dato la sua parola alla Fiorentina ma… : Fra Luis Muriel e il Milan si inserisce la Fiorentina, o meglio, il club Viola si era già mosso in anticipo: il colombiano aveva già dato la sua parola ai toscani prima che i rossoneri gli facessero la corte Il mercato di riparazione deve ancora iniziare ma c’è già la prima intrigante telenovela. Luis Muriel sembrava ormai promesso al Milan come rinforzo offensivo in grado di dare il cambio ad Higuain e Cutrone oppure, perché no, inserirsi ...

Calciomercato Milan - la Fiorentina beffa i rossoneri per Muriel : Calciomercato Milan – Nella serata di ieri tutto lasciava pensare che il matrimonio tra il Milan e Luis Muriel si dovesse fare e che fosse dunque questioni di giorni per arrivare alla fumata bianca con il Siviglia. In meno di 24 ore però tutto pare essere cambiato ed il club rossonero adesso appare lontanissimo al […] L'articolo Calciomercato Milan, la Fiorentina beffa i rossoneri per Muriel proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Fiorentina su Gabbiadini e Muriel : il colombiano potrebbe dire no al Milan : Manolo Gabbiadini e Luis Muriel verso la Fiorentina. È quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni di calciomercato rilanciate da Tuttosport e Sky, con il Milan che quindi rischierebbe fortemente la beffa per il 27enne attaccante colombiano. Luis Muriel preferisce la Fiorentina al Milan? Piace anche Gabbiadini L'ex giocatore della Sampdoria sembrerebbe maggiormente orientato verso l'opzione Fiorentina, nonostante il tentativo d'inserimento da ...

Mercato - Muriel : duello Milan-Viola. Ma lui preferisce la Fiorentina : Dietrofront: il matrimonio tra Muriel e il Milan non s'ha da fare, direbbe il Manzoni. Dopo la vittoria contro la Spal, più di una voce di Mercato ha accostato l'esterno colombiano ai rossoneri. Sulle ...

Muriel ha scelto la Fiorentina - ciao Milan : Luis Muriel ha scelto la Fiorentina, che per prima lo aveva cercato. Manca solo la firma per l'arrivo alla corte di Pioli dell'attaccante colombiano di proprietà del Siviglia, inseguito anche dal ...

Mercato - Muriel-Milan : salta l'accordo. Il colombiano sceglie la Fiorentina : Dietrofront: il matrimonio tra Muriel e il Milan non s'ha da fare, direbbe il Manzoni. Dopo la vittoria contro la Spal, più di una voce di Mercato accostava l'esterno colombiano ai rossoneri. Sulle ...

Fiorentina - si avvicina Muriel : sorpassato il Milan : Tuttavia, secondo le ultime notizie di ' Sky Sport ', la Fiorentina altra squadra interessata all'ex blucerchiato avrebbe sorpassato i rossoneri . Il centravanti colombiano avrebbe deciso di ...

Muriel - Fiorentina o Milan? Ecco chi ha vinto il duello : Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato invernale, una finestra di gennaio che si preannuncia scoppiettante con tante squadre pronte a rinforzarsi. Chi è pronto a tornare in Italia è l’ex Sampdoria Luis Muriel, l’esperienza in Spagna è giunta al termine. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse da parte del Milan, voci confermate anche da Gennaro Gattuso ma alla fine la nuova destinazione sarà ...

Calciomercato Roma - Muriel si offre ai rossoneri : sfida col Milan : Calciomercato Roma, LA SITUAZIONE Muriel- Nel prossimo mercato invernale Luis Muriel potrebbe far ritorno in Serie A. L’ex Sampdoria in Liga non è riuscito ad affermarsi, poco protagonista nella cavalcata che ha portato gli andalusi nelle parti altissime del campionato spagnolo. Mister Machìn non pare aver puntato sull’esterno colombiano, che si sta guardando attorno per […] L'articolo Calciomercato Roma, Muriel si offre ai rossoneri: ...

Milan a un passo da Luis Muriel : quasi chiuso l'accordo : Potrebbe essere Luis Muriel il rinforzo in attacco del Milan. Lo sostiene l'iberica Efe, secondo cui la trattativa tra il Siviglia e i rossoneri sarebbe addirittura già alle battute conclusive. Nel dettaglio, dalla Spagna si parla di un accordo già raggiunto tra Leonardo e il giocatore. La formula s