Milan | idea Benatia

Milan-Muriel : le conferme sulla trattativa e l’idea tattica di Gattuso : Luis Muriel potrebbe essere il secondo acquisto della sessione invernale di mercato per il Milan dopo quello di Paquetà Il Milan è davvero ad un passo da Luis Muriel. Già nella serata di ieri la notizia del possibile arrivo a Milanello del colombiano è circolata in casa rossonera e le parole di Gattuso a Skysport hanno confermato la veridicità delle voci: “L’esterno lo può fare, bisogna fargli attaccare la porta, può fare la ...

Milan in emergenza a centrocampo : Gattuso ha un’idea per sopperire alle assenze in vista della Fiorentina : Milan, Gennaro Gattuso sta vagliando una soluzione a sorpresa in vista della gara contro la Fiorentina di sabato Il Milan si appresta a giocare una gara molto delicata contro la Fiorentina nel pomeriggio di sabato. A centrocampo, oltre al lungodegente Biglia, mancheranno gli squalificati Kessiè e Bakayoko, creando un vero e proprio buco in mediana. Gattuso ha a disposizione Bertolacci, Mauri e Montolivo, ma va detto che il tecnico ...

Calciomercato Milan - le ultime su Higuain e la pazza idea di Leonardo : Se negli ultimi giorni sembrava che il Milan fosse alla ricerca di qualcuno che si accollasse il costo del cartellino di Higuain, adesso le cose potrebbero essere cambiate. Stando a Sportmediaset, il club rossonero vorrebbe riscattare l’argentino per poi rivenderlo a giugno e rientrare della spesa fatta. Le pretendenti al Pipita non mancherebbero di certo: in prima fila c’è il Chelsea di Maurizio Sarri, che ...

Calciomercato Milan - l’ultima idea per il centrocampo : si raffredda Fabregas : Calciomercato Milan, con Fabregas che sembra allontanarsi, il ds rossonero Leonardo sta vagliando una nuova ipotesi in mediana Calciomercato Milan, dopo la sentenza dell’Uefa di questa mattina, il club rossonero ha capito di potersi muovere sul mercato nelle prossime sessioni, anche se dovrà farlo senza far follie. Il ds Leonardo si sta dunque mettendo alla ricerca dei profili giusti per rafforzare la rosa, su tutti un centrocampista ...

Calciomercato Milan - la nuova idea per l’attacco porta a Batshuayi : Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con la ricerca di un centravanti per allungare la rosa: le ultime novità Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un centravanti, come rivelato da Leonardo nelle ultime ore. La pista Ibrahimovic si è definitivamente raffreddata, quella Quagliarella non sembra decollare. Dunque il ds del Milan si sta muovendo su un nuovo fronte, quello che porta a Batshuayi. Secondo ...

Milan - idea Fabio Quagliarella da affiancare allo spento Higuain : E', fin qui, la sua peggior stagione in Italia . Nelle precedenti, arrivato a questo punto del campionato, Gonzalo Higuain aveva segnato rispettivamente 12, 9,16,12 e 11 gol. Quest'anno, col Milan, è ...

Calciomercato Milan - pazza idea Quagliarella per l’attacco : Calciomercato Milan, Leonardo alla ricerca del profilo giusto per i rossoneri in vista della sessione di mercato invernale Calciomercato Milan, dopo le rivelazioni di Leonardo nella giornata di ieri, emergono ulteriori novità in merito alle mosse rossonere per gennaio. Ibrahimovic non arriverà, ha dichiarato il ds Milanista, ma la società è al lavoro per l’acquisto di un centravanti da aggiungere alla rosa. Ebbene, secondo quanto ...

Milan - la risposta di Leonardo all'idea Balotelli : Mario Balotelli non è un'opportunità primaria per il Milan. Come conferma Sport Mediaset , infatti, Leonardo ha fatto sapere di preferire la rincorsa a Ibrahimovic fino alla fine piuttosto che virare su SuperMario .

Calciomercato Milan - nuova idea per il centrocampo : sondaggio per Denis Suarez del Barcellona : Poco utilizzato in questa prima parte di stagione, Denis Suarez è uno dei profili seguiti da Leonardo per il centrocampo del Milan Il mercato di gennaio è quasi alle porte, manca poco più di un mese prima che scatti la finestra invernale. Il Milan attende con ansia l’inizio delle trattative, visti i numerosi infortuni che stanno falcidiando la rosa rossonera. LaPresse/Spada Biglia e Bonaventura ne avranno per molto tempo, dunque ...

Calciomercato Milan - l’idea per la difesa arriva dalla Premier : La sequenza di infortuni che ha colpito il Milan ha messo in ginocchio il centrocampo e, soprattutto il reparto difensivo. Tanto che nell’ultima gara dei rossoneri, all’Olimpico contro la Lazio, Gattuso ha dovuto reinventare Abate centrale delle difesa a tre con Zapata e Rodriguez, anche lui fuori ruolo. Leonardo, in questi giorni, si sta muovendo per consegnare al tecnico qualche alternativa, visti i lunghi tempi di recupero ...

Milan : per la difesa c’è l'idea Godin mentre Ibra interessa alla Samp : Il Milan si prepara al rientro in campionato dopo la sosta, quando i rossoneri saranno chiamati a disputare una gran partita nel big match contro la Lazio, che si giocherà allo Stadio Olimpico. In questi giorni, la dirigenza rossonera sta cercando di correre ai ripari dopo la clamorosa serie di infortuni che ha colpito la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Contro la Lazio, infatti, l’unico difensore centrale a disposizione sarà il veterano ...