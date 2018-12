Milan-Fiorentina | che intreccio | Muriel ai viola | il nome per i rossoneri

Calciomercato Milan - Muriel alla Fiorentina : c'è Gabbiadini : La pista concreta, scrive 'La Gazzetta dello Sport', porta a Manolo Gabbiadini . Come raccontato da Calciomercato.it, Gabbiadini può lasciare il Southampton per 13/15 milioni di euro e piace anche a ...

Calciomercato Milan – Muriel si allontana : ha dato la sua parola alla Fiorentina ma… : Fra Luis Muriel e il Milan si inserisce la Fiorentina, o meglio, il club Viola si era già mosso in anticipo: il colombiano aveva già dato la sua parola ai toscani prima che i rossoneri gli facessero la corte Il mercato di riparazione deve ancora iniziare ma c’è già la prima intrigante telenovela. Luis Muriel sembrava ormai promesso al Milan come rinforzo offensivo in grado di dare il cambio ad Higuain e Cutrone oppure, perché no, inserirsi ...

Fiorentina su Gabbiadini e Muriel : il colombiano potrebbe dire no al Milan : Manolo Gabbiadini e Luis Muriel verso la Fiorentina. È quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni di calciomercato rilanciate da Tuttosport e Sky, con il Milan che quindi rischierebbe fortemente la beffa per il 27enne attaccante colombiano. Luis Muriel preferisce la Fiorentina al Milan? Piace anche Gabbiadini L'ex giocatore della Sampdoria sembrerebbe maggiormente orientato verso l'opzione Fiorentina, nonostante il tentativo d'inserimento da ...

Muriel ha scelto la Fiorentina - ciao Milan : Luis Muriel ha scelto la Fiorentina, che per prima lo aveva cercato. Manca solo la firma per l'arrivo alla corte di Pioli dell'attaccante colombiano di proprietà del Siviglia, inseguito anche dal ...

Milan-Fiorentina - pagelle e video gol 17a Serie A 2018/2019 : Le pagelle e gli Highlights di Milan-Fiorentina, 17a giornata di Serie aLa Fiorentina sbanca San Siro grazie ad una prodezza di Chiesa, infilando la seconda vittoria consecutiva (dopo il derby) agganciando il Sassuolo al 7° posto. Per il Milan è invece crisi nera, con ben tre gare a secco di reti ed una sola vittoria nelle ultime sei uscite di campionato.I rossoneri si giocano molto contro Frosinone e Spal, visto che adesso il quarto posto è ...

Milan - tifosi furiosi dopo il ko con la Fiorentina : Salvini durissimo sui social : “ma come si fa…” : Il vicepremier ha commentato con un tweet polemico la sconfitta subita dal Milan contro la Fiorentina a San Siro “Altra sconfitta del Milan, taccio che è meglio…Ma come si fa??“. Lo scrive il vicepremier e tifoso rossonero Matteo Salvini su Twitter dopo il k.o. della squadra di Gattuso a San Siro contro la Fiorentina. Una sconfitta amarissima per i rossoneri, che proseguono nel proprio periodo negativo, reso ancora più ...

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Chievo -Inter finisce 1-1 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.