Milan | Fabregas si avvicina ai rossoneri | Leonardo vuole chiudere

Il Milan non molla Fabregas - ma attenzione al Psg : Sotto l'albero di Natale del Milan non c'è ancora, ma Cesc Fabregas continua a essere uno degli obiettivi principali del mercato rossonero. Nonostante qualche piccolo raffreddamento nella trattativa, ...

Milan - Duncan è l'alternativa a Fabregas : Il Milan è alla ricerca di un centrocampista. Cesc Fabregas è l'obiettivo numero 1, ma come scrive il Corriere dello Sport nella lista degli obiettivi c'è anche Duncan .

Calciomercato Milan - per Fabregas spunta l’interesse di un club francese : Non c’è solo il Milan su Cesc Fabregas: il Monaco, infatti, è pronto a soddisfare le richieste del Chelsea pur di mettere le mani sul centrocampista spagnolo, che non rientra nei piani di Maurizio Sarri. La squadra del principato, allenata da Thierry Henry, ha necessità di rinforzarsi per salvare il salvabile in una stagione davvero infausta. Secondo il Mundo Deportivo, il Monaco avrebbe pronto un biennale da 10 milioni netti ...

Mercato - si chiude il 31 gennaio. È Fabregas il sogno del Milan : Un passo indietro. Il calcioMercato abbandona la forma ridotta e torna alla storica chiusura. L'assemblea della Lega Calcio ieri ha approvato la proroga dal 18 al 31 gennaio, dopo l'ok convinto del ...

Calciomercato Milan - possibile doppio colpo dal Chelsea : Fabregas e Batshuayi (RUMORS) : Il Milan sta lavorando con grande intensità per la prossima sessione di Calciomercato invernale. In questa prima fase di stagione, il club rossonero ha avuto un andamento alquanto deludente e la dirigenza vorrebbe puntellare la squadra con alcuni rinforzi. Per quanto visto, non può bastare Lucas Paquetà, il quale sarà chiamato a sostituire Giacomo Bonaventura (infortunatosi fino al termine della stagione). Stando alle ultime indiscrezioni di ...

Riscatto per Higuain e Fabregas : ecco il piano del Milan : Gonzalo Higuain sta passando un periodo negativo, il più brutto dal suo approdo in Italia nel 2013. L'esperienza del Pipita al Milan era partita con il piedo giusto ma dopo quella maledetta sfida ...

Milan : Fabregas - serve lo sconto. Sarà addio a Calhanoglu? : L'Uefa ha stabilito la nuova sanzione del Milan: si parla di multa, limitazione alla rosa, necessità di rimettere a posto il bilancio entro il 2021. Non si parla direttamente di strategie di mercato, ...

Calciomercato Milan - niente sconti per Fabregas : Secondo la Gazzetta dello Sport, i Blues non sarebbero disposti a fare sconti al Milan: nonostante ci sia il rischio di perdere lo spagnolo a zero nel Calciomercato estivo, a gennaio il Chelsea vorrà ...

Milan - Calhanoglu addio per Fabregas : Anche qui il Milan vorrebbe abbassare la cifra, ma, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà difficile ottenere un doppio passo indietro del Chelsea.

Edicola : Milan - fuori Calhanoglu e dentro Fabregas. Torino - a gennaio già addio a Soriano? : Secondo La Gazzetta dello Sport, continuano le manovre rossonere in vista del mercato di gennaio per rafforzare soprattutto il centrocampo dove Gattuso continua ad avere gli uomini contati. Il primo nome sulla lista di ...

Milan-Fabregas - aggiornamenti : ora si può davvero - c’è la conferma! : MILAN FABREGAS- Trattativa pronta ad entrare nel vivo e Milan che si prepara a sferrare l’attacco decisivo su Fabregas. Come riportato da alcune fonti inglesi, in centrocampista del Chelsea sarebbe pronto a lasciare il club londinese già dall’imminente sessione di mercato invernale. Poche motivazioni, voglia di cambiare aria e confrontarsi con una nuova realtà. Ecco […] L'articolo Milan-Fabregas, aggiornamenti: ora si può ...

Milan - c'è Fabregas : lo spagnolo preme - Leonardo vuole lo sconto dal Chelsea : La sanzione della Camera Giudicante della Uefa non ha messo le catene al mercato del Milan per gennaio, ma la società rossonera dovrà valutare con estrema cautela tutte le operazioni fino al 2021. Non ...

Milan - senti Fabregas : “È una situazione difficile. Non è quello che voglio” : Fabregas Milan – Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea, obiettivo di calciomercato del Milan per il mercato di gennaio, ha vuotato il sacco e parlato del suo futuro dopo l’ultima partita di Europa League disputata dal club londinese. E le sue parole di fatto non sembrano smentire affatto lo scenario trapelato fino a questo momento sulla […] L'articolo Milan, senti Fabregas: “È una situazione difficile. Non è quello ...

Calciomercato Milan - l’ultima idea per il centrocampo : si raffredda Fabregas : Calciomercato Milan, con Fabregas che sembra allontanarsi, il ds rossonero Leonardo sta vagliando una nuova ipotesi in mediana Calciomercato Milan, dopo la sentenza dell’Uefa di questa mattina, il club rossonero ha capito di potersi muovere sul mercato nelle prossime sessioni, anche se dovrà farlo senza far follie. Il ds Leonardo si sta dunque mettendo alla ricerca dei profili giusti per rafforzare la rosa, su tutti un centrocampista ...