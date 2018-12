Milan | c' è anche Pjaca nel mirino

Basket - 13a giornata Serie A 2019 : Avellino ferma Milano - perde anche Venezia. Bene Cremona - ora seconda : PLa caduta delle big nella tredicesima giornata della Serie A di Basket. Finisce l’imbattibilitá dell’Olimpia Milano, che cade sul campo di una straordinaria Sidigas Avellino. I campani si impongono 85-81 al termine di una partita combattutissima e che si è decisa solo nel finale. Avellino ha un grande Keifer Sykes da 31 punti, mentre Milano ha pagato probabimente le fatiche delle tante partite nell’ultimo periodo e non le è bastato un Arturas ...

A Milano la riscossa delle banche E WS ripartirà dopo la pausa : Conoscete il principio della “rana bollita”? Dovete immaginare un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale immergere una rana che comincerà a nuotare tranquillamente. Accendete il fuoco, l’acqua si riscalderà lentamente, senza destare particolari allarmi nella rana. Presto diventerà tiepida, rendendola addirittura gradevole alla rana Segui su affaritaliani.it

Borsa - Milano chiude a +1 - 44% con banche : ANSA, - Milano, 28 DIC - Piazza Affari ha chiuso l'ultima seduta dell'anno con un rialzo dell'1,44% a 18.324 punti, che si traduce però in un calo del 16,15% rispetto al valore dello scorso 2 gennaio. ...

Crisi Milan - flop anche a Frosinone : Gattuso rischia con la Spal : La Gazzetta dello Sport scrive che contro la Spal non basterà vincere, bisognerà anche convincere. I 3 punti ritrovati potrebbero non salvare il mister, se non accompagnati da una buona prestazione ...

Milan - il digiuno di gol è da record : 4 partite a reti bianche - non succedeva dal 1984 : Torino, Bologna, Fiorentina e Frosinone: Milan a secco da 4 gare. L’ultima volta che i rossoneri hanno giocato 4 partite senza fare gol è stata nel 1984/1985 Milan in piena crisi, di risultati ma anche e soprattutto di gol. I rossoneri hanno concluso le ultime 4 gare, giocate contro Torino, Bologna, Fiorentina e Frosinone, senza segnare nemmeno una rete. Da Higuain a Suso, passando per Calhanoglu, Castillejo e Cutrone, l’intero ...

Serie A - il Milan resta a secco anche a Frosinone : 0-0 : Arbitro : Guida Marcatori : - Ammoniti : Ghiglione, Crisetig, F,, Donnarumma, M, Espulsi : - LA CRONACA DEL MATCH

PROBABILI FORMAZIONI/ Frosinone Milan : diretta tv - si ferma anche Suso tra i rossoneri - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Frosinone Milan: Gattuso medita modifiche dopo il ko interno contro la Fiorentina, per Baroni conferme dopo il pareggio di Udine.

Basket - Milano non si ferma e batte anche Brescia. Varese affonda Cantù : E sono dodici. Milano aggiorna il suo record, infila la dodicesima vittoria consecutiva da inizio campionato e resta l'unica imbattuta in serie A. Il miglior Jerrells di stagione, 19 punti in 20', e ...

Serie A Basket - 12ª Giornata – Milano vince anche a Natale : 2 punti scartati sotto l’albero contro Brescia : L’Olimpia Milano trionfa anche nel giorno di Natale: i ragazzi di coach Pianigiani passano il 25 dicembre in vetta alla classifica, ancora da imbattuti, dopo il successo su Brescia Dodici vittorie in dodici partite, è questo il regalo che l’Olimpia Milano ha deciso di fare a tutti i suoi tifosi. La formazione guidata da coach Pianigiani non conosce ostacoli sul suo cammino e passa il Natale da imbattuta e prima in classifica. Milano si ...

Basket : Milano piega anche Varese - Avellino sale al terzo posto : ROMA - Milano fa undici. Vince, 72-67, anche il derby con Varese e prosegue il suo percorso netto in campionato. Alla spalle della capolista, in attesa del posticipo tra Cantù e Venezia, sale Avellino ...