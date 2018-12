Migranti | l' Unhcr | Dare subito un porto sicuro ai 49 salvati da ong

236 Migranti sbarcati a Pozzallo/ Ultime notizie - Salvini "Malta vergognosa" - l'Unhcr "Miracolo siano vivi' - IlSussidiario.net : Barcone migranti soccorso in Libia da rimorchiatore. Ultime notizie , 82 profughi sono sbarcati nelle scorse ore a Lampedusa, diversi annegati nella notte

Unhcr : 2.500 Migranti liberati da Libia : 23.34 Dal novembre 2017 l'Unhcr ha liberato 2.476 rifugiati e richiedenti asilo dai centri di detenzione libici e li ha evacuati dalla Libia verso il Niger (2.069), l'Italia (312) e la Romania (95). Lo rende noto la stessa agenzia delle Nazioni Unite, che "esorta un numero sempre maggiore di Paesi ad offrire posti di reinsediamento in più per i molti rifugiati rimasti in Libia e che necessitano di essere evacuati urgentemente".