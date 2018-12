Migranti | due barconi alla deriva soccorsi da Malta e dalla Turchia

Migranti - il grido d aiuto dalle due navi umanitarie tedesche 'Abbiamo bisogno di un porto subito' : Oggi è il nono giorno in mezzo al mare e non si intravede nessun approdo per i 32 Migranti a bordo della Sea Watch, la nave della Ong tedesca che il 22 dicembre ha soccorso un'imbarcazione in ...

Usa - controlli medici su bimbi Migranti al confine col Messico/ Dopo morte piccolo 8 anni : due casi in un mese : Usa, controlli medici su bimbi migranti al confine col Messico: Dopo morte di Felipe Alonzo-Gomez, 8 anni, la decisione delle autorità statunitensi

Vercelli - Migranti musulmani allestiscono due presepi per ringraziare chi li ha accolti : Quattro migranti asiatici e africani hanno allestito due presepi per ringraziare i cittadini di Versoprobo di Vercelli e Prarolo che li hanno accolti.Continua a leggere

Migranti - ergastolo per due torturatori : riconosciuti e condannati in Italia grazie ai racconti delle vittime dei lager libici : ergastolo per entrambi i torturatori dei Migranti. Lo ha deciso il gup di Palermo che ha emesso la sentenza in primo grado, con il rito abbreviato, nei confronti del nigeriano di John Ogais, 26 anni detto “Rambo”, e del ghanese Sam Eric Ackom (conosciuto con il soprannome “Fanti”), di 22 anni. Arrestati nel 2017 dalla Dda di Palemo, i due imputati sono accusati di sequestro di persona, violenza sessuale, omicidio aggravato e ...

Como - centinaia di Migranti trasportati oltre confine : due arresti : Como, 12 dicembre 2018 - centinaia di migranti trasportati oltre confine : la Polizia di Stato di Como ha eseguito due ordinanze di misura cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Milano. Le due ...

Pulci nei letti - cibo avariato ed estorsioni nel centro Migranti : 16 arresti - anche due funzionari Inps : letti infestati da Pulci , cibo avariato e un'estorsione a un migrante in cambio di un posto di lavoro che gli avrebbe garantito il rilascio del permesso di soggiorno. È quanto emerso dalle inchieste ...

Disagi alla baraccopoli di San Ferdinando - i Migranti : 'Qui viviamo in duemila' : A San Ferdinando , in Calabria, la baraccopoli è un lago di fango. Dopo il rogo di sabato scorso in cui ha perso la vita un migrante diciottenne , le telecamere di " Mattino Cinque " sono tornate ...

Sacco e Vanzetti : ecco chi erano i due Migranti italiani innocenti e condannati a morte negli USA : Quella di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti è una vicenda diventata ormai quasi leggenda, ma realmente accaduta e controversa. Sacco e Vanzetti erano due anarchici italiani emigrati negli Stati Uniti. Nel 1920 vennero arrestati a Boston, e poi processati e condannati a morte per rapina a amano armata e per l’omicidio di due uomini. Il caso fece scalpore in tutto il mondo. Il processo,diventato un vero e proprio caso giudiziario, si ...

Almeno due Migranti sono morti in un naufragio al largo della Sardegna : Sabato mattina la Guardia costiera ha trovato il corpo di un migrante morto in un naufragio avvenuto venerdì al largo dell’Isola del Toro, vicino a Sant’Antioco: è il secondo morto accertato, ma dovrebbero esserci altri otto dispersi. La barca era

Naufragio di Migranti al largo della Sardegna - due morti e diversi dispersi : Sono andate avanti per tutta la notte e proseguono senza soluzione di continuità, con le motovedette della Guardia costiera di Sant’Antioco, della Guardia di Finanza, e con gli elicotteri dei finanzieri e dell’Aeronautica Militare, le ricerche dei migranti dispersi nel Naufragio di ieri pomeriggio a 5 miglia a nord ovest dell’isola del Toro, poco p...