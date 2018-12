Migranti | 49 a bordo di Sea Watch e Sea Eye Unhcr | Dare porto sicuro

Migranti - barcone alla deriva con 62 persone a bordo soccorso dalla Marina di Malta : Ma è ancora senza risposta l'appello della Sea Watch e della Sea Eye con 49 profughi a bordo che hanno urgente bisogno di un approdo

Migranti - l’allarme di Sea Watch e Sea Eye : “Serve un porto sicuro”. A bordo rispettivamente 32 e 17 persone : Ad appena 48 ore dall’attracco della Open Arms nel porto di Crinavis, in Spagna, altre due Ong, la Sea Watch e la Sea Eye di nazionalità tedesca, hanno lanciato la richiesta di soccorso per avere un “porto sicuro” dove far sbarcare rispettivamente 32 e 17 Migranti, salvati nei giorni scorsi al largo delle coste della Libia. La Sea Watch, in particolare, è da nove giorni in mare aperto, in attesa di comunicazioni, nelle acque ...

Migranti : approdata in Spagna Open Arms - 311 a bordo : MADRID - E' approdata oggi nel porto spagnolo di Algesiras la nave di Open Arms con a bordo 311 Migranti salvati il 21 dicembre dall'unità della ong spagnola Proactiva al largo delle coste libiche. ...

Migranti - approdata in Spagna nave Ong Open Arms : 310 a bordo : Oltre che a Roma e a La Valletta, la richiesta di attracco era stata inviata anche a Libia, Francia e Tunisia che però non hanno mai risposto. Sabato un neonato e sua madre erano stati trasportati in ...

Migranti - la Open Arms con 311 persone a bordo è arrivata in Spagna - : La nave dell'organizzazione è approdata nel porto di Algeciras con a bordo le persone recuperate lo scorso 21 dicembre a largo delle coste libiche. Ancora senza un approdo, invece, la Sea Watch

Migranti - la nave di Open Arms con 311 persone a bordo è attraccata in Spagna dopo una settimana in mare : È attraccata venerdì mattina nel porto di Crinavis, a poca distanza dalla città di Algeciras, in Spagna, la nave dell’ong Proactiva Open Arms con a bordo 311 Migranti soccorsi il 21 dicembre scorso nel Mediterraneo, di fronte alle coste libiche. Delle persone a bordo, 139 sono minorenni. dopo il no di Malta, Francia, Tunisia e dell’Italia, sabato scorso la Spagna aveva autorizzato l’attracco della nave nei porti spagnoli. Ora i Migranti verranno ...

Migranti - la nave di Open Arms con 311 persone a bordo è attraccata in spagna dopo una settimana in mare : È attraccata venerdì mattina nel porto di Crinavis, a poca distanza dalla città di Algeciras, in spagna, la nave dell’ong Proactiva Open Arms con a bordo 311 Migranti soccorsi il 21 dicembre scorso nel Mediterraneo, di fronte alle coste libiche. Delle persone a bordo, 139 sono minorenni. dopo il no di Malta, Francia, Tunisia e dell’Italia, sabato scorso la spagna aveva autorizzato l’attracco della nave nei porti spagnoli. Ora i Migranti verranno ...

Migranti : approdata in Spagna Open Arms con 310 salvati a bordo : Dopo i rifiuti di Malta e Italia, la nave dell'Ong Proactiva è giunta ad Algeciras, nei pressi di Gibilterra - E' approdata oggi nel porto spagnolo di Algesiras la nave di Open Arms con a bordo 310 ...

Migranti : l'odissea dell'Aquarius - in mare per giorni con 630 persone a bordo : Quest'anno, il destino di 630 uomini e donne ha calamitato l'attenzione pubblica per settimane, sfidando la politica e i valori europei

La Sea Watch con 30 Migranti a bordo lancia l'appello : 'Abbiamo bisogno di un porto'. Salvini : 'Adesso tocca agli altri' : 'Abbiamo bisogno di un porto sicuro' . È l' appello lanciato su twitter dalla ong Sea Watch , la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 migranti di 17 differenti nazionalità ...

Open Arms verso la Spagna con 300 Migranti a bordo. Sbarcati a Malta mamma e neonato : Dopo il no all'approdo in porto da parte di Italia e Malta è arrivato il via libera. Ora l'imbarcazione si sta dirigendo verso Algesiras, non lontana da Gibilterra -

Migranti - l'Open Arms diretta in Spagna : 311 a bordo | : Dopo no di Malta, sbarcheranno in Spagna le oltre 300 persone recuperate dalla ong a largo delle coste libiche. Il piccolo Sam, nato 3 giorni fa, è stato evacuato in elicottero insieme alla madre. ...

MEDITERRANEO - OPEN ARMS SALVA 300 Migranti/ Neonato a bordo evacuato in elicottero : Salvini - 'porti chiusi' : MEDITERRANEO, OPEN ARMS SALVA 300 MIGRANTI: Neonato a bordo, evacuato con la madre in elicottero. Persone in attesa in mare, Salvini: 'porti chiusi'.

Blitz a bordo : le forze speciali liberano la nave cargo italiana occupata dai Migranti a largo di Londra : Blitz nella notte delle forze speciali inglesi a bordo della nave cargo italiana di Grimaldi Lines. Nessun ferito e nave liberata dalla minaccia di alcuni migranti clandestini che chiedevano di poter...