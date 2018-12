Mercedes-Benz offerte di lavoro | nuove assunzioni | opportunità anche per giovani senza

Mercedes-Benz Classe B - familiare dall’anima sportiva : Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Una monovolume per le famiglie deve per forza essere «noiosa»? Mercedes sembra voler dimostrare esattamente il contrario con la sua nuova Classe B, a cui è stata somministrata una bella iniezione di brio. Rispetto al modello precedente (ma anche rispetto ad alcune ...

Mercedes-Benz Classe C - Test invernali per la futura generazione : I collaudi della futura generazione della Mercedes-Benz Classe C si spostano dalle strade della Germania a quelle della Scandinavia, per i consueti Test invernali. Le immagini che vi proponiamo mostrano una berlina molto simile a quella avvistata circa un mese fEsterno evoluto, interno rivoluzionato. La Classe C arriverà sul mercato indicativamente nel 2020, portando a termine un rinnovamento che ha già ...

Auto più sicure del 2018 : Euro NCAP incorona Mercedes-Benz - Hyundai e Lexus : Proclamati i best in class 2018: vincono la nuova Mercedes-Benz Classe A, la Lexus ES e Hyundai NEXO

Ecotassa - Per Mercedes-Benz Italia è una follia : Il settore automobilistico Italiano continua ad alzare la voce contro l'Ecotassa sia tramite le associazioni di categoria sia attraverso le sue singole componenti. Nel giorno in cui il gruppo FCA lancia l'allarme sulle conseguenze per il piano di investimenti da 5 miliardi di euro, anche da Mercedes-Benz Italia arriva un pesante avvertimento. " una follia", ha infatti affermato Radek Jelinek, neo presidente e ...

Nuova Mercedes-Benz Classe B : svelati i PREZZI ufficiali [FOTO] : Design più sportivo, maggiore abitabilità e una gamma di motorizzazioni completamente rinnovate e conformi ai valori limite Euro 6d-TEMP La Nuova Mercedes Classe B, la più bella e sportiva di sempre, debutta sul mercato italiano con PREZZI a partire da 27.140 euro per la B 180 Automatic EXECUTIVE da 136 CV, caratterizzata di una dotazione di equipaggiamenti mai visti prima nel segmento. Già nella versione d’ingresso sale, infatti, a bordo ...

Mercedes-Benz Classe B - In Italia a partire da 27.140 euro : La Mercedes-Benz Classe B fa il suo debutto in Italia con prezzi a partire da 27.140 euro. La gamma è composta da quattro allestimenti e cinque diverse motorizzazioni, che replicano solo in parte le soluzioni previste dalla sorella Classe A. I clienti potranno scegliere la Classe B nelle versioni diesel 1.5 116 CV (180d) e con il nuovo 2.0 da 150 o 190 CV (200d e 220d), mentre i benzina sono per il momento solo i 1.3 turbo da 136 e 163 CV (180 e ...

Mercedes-Benz EQ B - Sotto la Classe B potrebbe celarsi l'elettrica : La Classe B è stata appena presentata, ma la Mercedes-Benz ha già sfruttato un esemplare per creare un muletto destinato ai test di sviluppo. I dettagli potrebbero far pensare a una evoluzione della gamma, ma non è escluso che si tratti di qualcosa di totalmente diverso.Assetto e carreggiate nascondono qualcosa. Le immagini mostrano una Classe B totalmente modificata: l'assetto rialzato è abbinato ai codolini aggiuntivi di colore nero, resi ...

Mercedes-Benz Classe B - Al volante della 220 d Sport : Senza dare troppo nellocchio, la Mercedes Classe B è stata venduta in un milione e mezzo di esemplari, di cui 138.000 circolano in Italia: buona parte della clientela è femminile, spesso proveniente dalla Classe A delle prime due generazioni, le originali monovolume compatte. Al momento dimpostare la terza serie della B, che è poi stata presentata al Salone di Parigi del 2018 ed è oggetto di queste impressioni, i tecnici della Mercedes hanno ...

Nuova Mercedes-Benz Classe B – Design più dinamico e lato sportivo accentuato : impossibile resisterle [GALLERY] : La Nuova Mercedes-Benz Classe B accentua il lato sportivo del binomio Sports Tourer: più dinamica del modello precedente nel Design, è anche più agile, più confortevole e spaziosa «Funzionale come sempre, ma più elegante che mai», così Britta Seeger, membro del Consiglio Direttivo di Daimler AG e responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars, definisce la Nuova Classe B. «All’interno della nostra gamma di compatte è ...

Mercedes-Benz - La Classe S Cooperative "parla" coi pedoni : Tra le varie complicazioni che potrebbero ostacolare la diffusione della guida autonoma c'è anche la comunicazione tra le automobili e i pedoni. Far capire le intenzioni dell'auto ai passanti non sarà infatti semplice: per ovviare a questo problema la Mercedes-Benz ha sviluppato la Classe S Cooperative Concept, un prototipo dotato di un sistema di luci a 360 che segnala a pedoni e automobilisti le manovre che la vettura a guida autonoma sta per ...

GLC 63 S 4MATIC+ di Mercedes-Benz è il SUV più veloce del Nordschleife : Lo Sport utility vehicle è il modello di serie più veloce sul Nordschleife del Nürburgring con un tempo ufficiale di 7’.49’’...

Primerent. Promo esclusiva : noleggio gratuito di 2 giorni su tutte le auto Mercedes – Benz : Primerent, società leader in Italia nel noleggio di auto di alta gamma, annuncia un’iniziativa esclusiva destinata agli amanti delle vetture

Mercedes-Benz - ecco il nuovo GLE : il SUV premium si reinventa : Il design degli esterni esprime forza e carattere. Migliorata l'aerodinamica, novità assoluta è l'assetto attivo E-Active...

Mercedes-Benz al L.A. Auto Show : anteprima mondiale per l'AMG GT R PRO : Le novità della stella alla kermesse losangelina: dalla world première della nuova AMG GT R PRO, passando per GLE, Classe A...