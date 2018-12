Medaglie al valore | la cultura politica in Italia vacilla Sventurato il Paese che ha

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Ci sono momenti nella vita sociale delche non sarebbe giusto sprecare senza dedicare loro riflessioni e prese di posizione. Le onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 33 cittadini di originena e straniera costituiscono una di queste occasioni. Questi cittadini sono tra loro molto diversi e hanno compiuto gesti diversi, immediati e improvvisi o continuativi nel tempo per molti anni. Non li ricorderò tutti in questo articolo, e me ne scuso: citerò soltanto due esempi, più adatti a una riflessione di carattere generale.Diciamo subito che gli eroi ci stanno antipatici, e per avvicinarci a loro dobbiamo vincere una ritrosia istintiva: l’eroe ci mostra l’Uomo che ciascuno di noi potrebbe essere e non è, e la sua stessa esistenza è una critica alla nostra egoistica indifferenza quotidiana e allasociale che ne deriva. Se ...