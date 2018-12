Matteo Renzi oracolo fiorentino | Governo andrà in pezzi prima delle Europee

"Pd - Zingaretti? Non è il nuovo E Matteo Renzi prima o poi lascerà" : Alle primarie del Pd, che il 3 marzo prossimo designeranno il nuovo segretario del partito, il sindaco di Milano Giuseppe Sala non votera'. Lo ha ribadito in una intervista al Corriere della Sera nella quale ha rilasciato un commento sui principali candidati alle primarie Segui su affaritaliani.it

Pd - la Toscana si sta “derenzizzando” : molti fedeli a Matteo ora pro Zingaretti. Gelli : “La storia ha voltato pagina” : Toscana andata e ritorno. Nella terra dove partì la scalata al potere del giovane sindaco di Firenze, è iniziata la “derenzizzazione” del Partito Democratico. molti ex renziani della prima ora, infatti, al prossimo Congresso sosterranno il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e lo faranno da “gentiloniani”, nel senso dell’ex premier Paolo Gentiloni che ha rotto ormai da diversi mesi con l’ex segretario del Pd. A capeggiare il folto ...

Manovra - Licia Ronzulli e la pesantissima accusa a Giuseppe Conte : "Vi ricordate Matteo Renzi?" : Nel mirino di Licia Ronzulli, dopo il discusso ok alla Manovra, ci finisce il premier, Giuseppe Conte. La vicepresidente dei senatori di Forza Italia non usa giri di parole: "Il premier Conte fa un uso troppo disinvolto di parole come cittadini e popolo. Si ricordi che non l’ha eletto nessuno", prem

La seconda puntata del documentario di Matteo Renzi su Firenze ha ottenuto il 2 - 2% di share - superiore alla prima : La seconda puntata di Firenze Secondo Me, il documentario dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi sulla città di Firenze, andata in onda sabato 22 dicembre sul canale Nove, ha ottenuto 464.000 spettatori con il 2.2% di share, secondo i dati Auditel. Nella prima

Alessandro Di Battista delira : 'Il golpe di Barack Obama'. Matteo Renzi : 'Fatti vedere da uno bravo' : L'ultimo delirio di Alessandro Di Battista è servito. 'In politica estera Trump si sta comportando meglio di tutti i presidenti Usa precedenti, incluso quel golpista di Obama '. Inizia così l'ultimo farneticante post su Facebook del grillino in America ...

Matteo Renzi - il nuovo partito dopo il Pd. Beccato a pranzo con lui : l'uomo che lo porterà al 4%? : Missione 4%. Matteo Renzi sfida sondaggi e cabala e per il suo nuovo partito chiama a raccolta addirittura Carlo Calenda , ex ministro allo Sviluppo entrato nel Pd il giorno dopo il crollo del 4 marzo,...

Matteo Renzi - la grande fuga : l'ex premier mollato anche dall'ex ministra Pinotti : Fughe clamorose, di chi ai tempi belli era 'Renzianissimo' e grazie all'ex segretario ed ex premier ha visto decollare la sua carriera politica. Come le ex ministre Marianna Madia e Roberta Pinotti, ...

Sondaggio Ipsos - Nando Pagnoncelli a DiMartedì : 'Matteo Renzi leader del Pd? Solo per il 9 per cento' : Di male in peggio per Matteo Renzi . Secondo l'ultimo Sondaggio Ipsos illustrato in diretta da Nando Pagnoncelli, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì , su La7, ormai l'ex segretario dem non convince ...

Matteo Renzi smascherato da Marco Damilano : 'Ma quale nuovo partito - è finito come Silvio Berlusconi' : Anche questo documentario su Firenze è rivelativo', 'quel 'secondo me' è piombato su tutto: sul mondo, sul Pd, sulla politica, e gli ha impedito di vedere il crescere di questa gigantesca antipatia ...

Manovra - Matteo Renzi : “Truffa scandalosa ai danni degli italiani - il conto lo paga la gente” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca la maggioranza di governo per tutte le promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute con la legge di Bilancio: "La truffa messa ai danni degli italiani è scandalosa. Vi hanno raccontato balle su balle e adesso il conto lo paga la povera gente", scrive su Facebook.Continua a leggere

Firenze secondo me : Matteo Renzi divulgatore tv del proprio ego : Matteo Renzi, Firenze secondo me “La bellezza serve se ciascuno di noi accetta di mettersi in cammino contro la banalità, la mediocrità, l’ignoranza“. Il Matteo Renzi divulgatore televisivo non è poi così diverso da quello politico: stessa parlantina, stessa indole affabulatoria, stessi giri di parole ad effetto. L’ego ipertrofico, si sa, non gli manca e in questo caso tracima dal piccolo schermo. Ma c’è una ...