Mattarella richiama Paese a unità e ricorda centralità Parlamento : ... ha detto Mattarella prendendo spunto dagli ultimi fatti di cronaca sportiva , e non solo, "non può essere - e non sarà mai - quello degli ultras violenti degli stadi di calcio, estremisti travestiti ...

Mattarella richiama Paese a unità e ricorda centralità Parlamento : Nel Paese emerge il desiderio, "l'esigenza" di "riconoscersi come una comunità di vita". C'è un evidente "bisogno di unità" che non può che rifiutare "l'astio, l'intolleranza, l'insulto". Partendo da questo, e considerando per esempio il tema sicurezza, del fenomeno migratorio così di attualità nell'agenda del governo giallo-verde, deve esserci la ricerca dei "valori positivi della convivenza". Senza dimenticare che il nostro Paese "è ricco di ...