Mattarella | il 2018 “punk” del presidente | dalla guerra tra poteri su Savona alla

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Un Paese senza governo per tre mesi. La scommessa di trovare una maggioranza in un sistema politico disintegrato. L’opposizione a nuove elezioni dopo soli sei mesi. Il rifiuto di firmare la nomina di un ministro scartando l’ultima opportunità dell’unico governo possibile. Una battaglia istituzionale senza precedenti di cui è stato, senza pentimento, uno dei protagonisti. Anche per ildella Repubblica Sergioilè stato l’anno della “svolta punk“. E la folla – nel Paese a maggioranza populista – in piazza e nei sondaggi sembra apprezzare. Le mani battute in modo insistito nel tempo e nell’intensità nei teatri seguono quelle allungatecalca dietro alle transenne sparse di tricolore. Ma anche gli indici di popolarità in crescita proprio nell’ultimo anno. Lo stimano quasi 7 italiani su 10: la figura ...