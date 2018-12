Mattarella firma la manovra E Moscovici avverte | “Seguiremo attentamente l’esecuzione”

ilfogliettone

: La Manovra è ufficialmente legge: arrivata la firma di Mattarella #Manovra - MediasetTgcom24 : La Manovra è ufficialmente legge: arrivata la firma di Mattarella #Manovra - notizieoggi_com : Legge di bilancio, via libera definitivo con 313 sì e 70 contrari. C’è la firma di Mattarella- - sarettaa7 : RT @danilosantini65: #Mattarella firma la #Manovra ,opposizioni sul fronte di guerra.. -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Sergiohato la, con la quale si sono evitati sia l'esercizio provvisorio che la procedura di infrazione Ue ed ha deciso di non aggiungere nulla allacon cui si autorizza la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Meglio chiudere un capitolo lungo e complicato, incassando di aver contribuito a convincere le parti, governo e commissione Ue, a tornare al tavolo della trattativa sui conti pubblici dopo uno scontro andato avanti per mesi.Ora quel che attende il Paese e' un anno cruciale, il rapporto con la Ue e' di tregua ma gli occhi della commissione, come anche dei mercati, sono puntati sui nostri conti pubblici e si dovra' proseguire con politiche attente all'equilibrio di bilancio. "L'Italia ha adottato la legge di bilancio, dopo lunghe discussioni e momenti difficili. Ne seguiremol'esecuzione" già annuncia il commissario agli Affari ...