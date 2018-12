Mattarella | discorso di fine anno ' Sicurezza c è solo se tutti si sentono rispettati

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il discorso : "La procedura Ue scongiurata dà fiducia e stabilità" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it

Mattarella - il discorso di fine anno : “La vera sicurezza si realizza se garantiti valori della convivenza. No a zone franche di illegalità” : “La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo quarto messaggio di fine anno ha parlato del bisogno di sicurezza del Paese, ma anche dell’importanza di ritrovare compattezza come comunità e il bisogno di ritrovare la fiducia. “sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle ...

Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella : “Siamo una comunità - ricordiamocelo sempre” : Il tradizionale discorso di fine anno di Sergio Mattarella, trasmesso a reti unificate, arriva in un momento particolarmente delicato per la vita politica e istituzionale del nostro Paese. Il Presidente della Repubblica ha ricordato Antonio Megalizzi e ha espresso la sua vicinanza per i terremotati e gli sfollati di Genova e dell'Etna.Continua a leggere

Mattarella - discorso di fine anno - DIRETTA : "Care concittadine e cari concittadini, siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono connessi in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e anche quel che fanno nella vita quotidiana. Tempi e ...

Mattarella - attesa per il discorso di fine anno : tra i temi Europa - lavoro - diritti e ruolo del Parlamento : Sarà un discorso breve, meno di 15 minuti, quello del presidente della Repubblica. Rivolto più ai cittadini che alla politica. Pronunciato, quest'anno, nello studio personale della Palazzina, in cui lavora abitualmente, e non in quello alla Vetrata . L'intervento di Sergio Mattarella in diretta televisiva è molto ...

Matteo Salvini - il discorso di fine anno subito dopo Sergio Mattarella : così brucia Di Maio e Di Battista : Le mani sul Capodanno. Non c'è limite per Matteo Salvini , che da Bormio registrerà un video messaggio agli italiani per la notte di San Silvestro. Nessuna sovrapposizione con il tradizionale discorso ...

Sergio Mattarella - indiscrezioni sul discorso di fine anno : 'Siluri contro Salvini' - 2019 da incubo : Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella , ovvero la ', mezza, quiete di San Silvestro' prima della tempesta politica. Le opposizioni si aspettano dal presidente della Repubblica i 'botti', sotto forma di duro richiamo al governo sul rispetto della democrazia e delle prerogative parlamentari 'calpestate' ...

Cosa dirà Mattarella nel suo discorso di fine anno : Sergio Mattarella ha firmato la manovra, con la quale si sono evitati sia l'esercizio provvisorio che la procedura di infrazione Ue ed ha deciso di non aggiungere nulla alla firma con cui si autorizza la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Meglio chiudere un capitolo lungo e complicato, incassando di aver contribuito a convincere le parti, governo e commissione Ue, a tornare al tavolo della trattativa sui conti pubblici dopo uno scontro ...

Sergio Mattarella - indiscrezione : contro le Autonomie - cannonata alla Lega nel discorso di fine anno : Fari puntati su Sergio Mattaraella che domani, lunedì 31 dicembre, pronuncerà il rituale discorso di fine anno. Già, ma cosa dirà il capo dello Stato? Scontato un riferimento alle brutte scene viste in Parlamento nei giorni dell'approvazione della manovra, sia per come il governo ha piegato le ritua