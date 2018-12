Mattarella ci ha ascoltato e ha premiato Roxana Roman | che denunciò i Casamonica

ilfattoquotidiano

: #Mattarella Che poi vorrei capire quelli che hanno mai veramente ascoltato con. Intetesse un discorso di fine anno… - edmodante : #Mattarella Che poi vorrei capire quelli che hanno mai veramente ascoltato con. Intetesse un discorso di fine anno… - GabriMazzon : RT @guffanti_marco: Caro Presidente #Mattarella In passato raramente ho ascoltato il classico discorso di fine anno Lo farò questa volta,… - nuccia20 : RT @guffanti_marco: Caro Presidente #Mattarella In passato raramente ho ascoltato il classico discorso di fine anno Lo farò questa volta,… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Il presidente Sergiohale nostre richieste e ha conferito la medaglia al valor civile a, proprietaria del Roxy Bar, un gesto di buon auspicio alla fine di questo controverso anno. Qualcuno forse ricorderà la storia di questo locale, della periferia di Roma, devastato dal raid deiche non avevano risparmiato neanche una ragazza disabile, presente nel bar al momento dell’aggressione. Le forze dell’ordine erano intervenute tempestivamente grazie al fatto che la proprietaria,, aveva prontamente denunciato gli aggressori, un gesto di grande coraggio in una zona dove normalmente vige l’omertà.Lo avevo raccontato in un mio precedente post, suggerendo anche di contrapporre alla protervia e arroganza della criminalità organizzata la solidarietà dei cittadini “adottando” il bar, frequentandolo assiduamente anche per ...