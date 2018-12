Mattarella | attesa per il discorso di fine anno | tra i temi Europa | lavoro | diritti e

Festa della Rinascita - attesa a L'Aquila per l'arrivo di Mattarella e delegazione francese : L'Aquila - Grande attesa a L'Aquila per l'inaugurazione, domani 6 dicembre, della chiesa di Santa Maria del Suffragio, più nota in città come chiesa delle Anime Sante, simbolo della ricostruzione e Rinascita della città dopo il sisma del 6 aprile 2009. Come già ampiamente diffuso, la cerimonia sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà affiancato da una folta delegazione ...