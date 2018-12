Matera su Raiuno | Bari su Canale 5 | il derby tv delle piazze per arrivare al 2019 In

'L'Anno che verrà' - lunedì la festa di Capodanno di Raiuno in diretta da Matera : Per la prima serata di lunedì 31 dicembre il palinsesto di Rai 1 prevede la messa in onda de "L'Anno che verrà", consueto appuntamento televisivo di fine anno con musica, balli e spettacoli. L'evento dell'ultimo dell'anno della rete ammiraglia Rai sarà condotto da Amadeus, sarà animato dalla partecipazione di numerosi artisti del panorama musicale italiano e sarà trasmesso in diretta da Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Ad affiancare ...