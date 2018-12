Marinaio gay sbarca dalla nave e bacia il marito replicando la celebre foto di Times

fanpage

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Il 33enne militare della marina Usa ha deciso di sorprendere tuttiladel bacio diSquare trae infermiera per la fine della guerra mondiale, ma in chiave gay. Ad attenderlo sulla banchina ilKenneth: i due hanno approfittato della vincita alla lotteria di bordo, che mette in palio il privilegio di poterre per primo per andare incontro ai propri cari, e si sono lanciati in un appassionato bacio a favore delle telecamere.