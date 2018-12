Marco Carta prima di Capodanno confessa | “Non avrei detto che…”

Guess My Age : Papi riparte con Giulia De Lellis e Marco Carta : Enrico Papi Tra i programmi più riconoscibili di Tv8 c’è Guess My Age – Indovina l’età: l’access prime time, condotto da Enrico Papi, troverà così spazio in palinsesto anche nel 2019 e tornerà in onda proprio nel primo giorno del nuovo anno. Com’è capitato ad agosto scorso, le prime nove puntate del 2019 vedranno l’intervento di alcuni vip. Mara Maionchi, Alda D’Eusanio, Giulia De Lellis (in attesa di approdare al serale di Uomini e Donne), ...

Marco Carta avrebbe rivelato “i nomi dei cantanti gay non ancora dichiarati” ma lui si infuria : “Perché dire balle?” : “Marco Carta rivela i nomi dei cantanti gay ancora non dichiarati“, un articolo con protagonista il ragazzo cagliaritano impegnato a fare outing a molti suoi colleghi: da Marco Mengoni, a Paolo Meneguzzi fino a Michele Bravi. Una notizia che in poche ore era iniziata a circolare sui social e che ha suscitato la reazione furiosa dell’ex vincitore di Amici e del Festival di Sanremo che non avrebbe mai rilasciato ...

Marco Carta furioso. La clamorosa smentita : “Basta dire ba**e!” : Marco Carta arrabbiato dopo le feste di Natale contro le fake news Marco Carta è molto infastidito e arrabbiato. Il popolare cantante sardo si è scagliato contro alcuni siti web che hanno riportato una (non) notizia secondo cui avrebbe svelato i nomi di alcuni suoi colleghi che, a differenza sua, non hanno ancora fatto coming out. Dopo aver rivelato di essere innamorato di un uomo a Domenica Live, Marco Carta ha rilasciato diverse interviste ...

Marco Carta - dopo il coming out parla dei suoi colleghi non ancora dichiarati : A dispetto di queste fazioni, invece sono stati tanti gli esponenti del mondo dello spettacolo che hanno manifestato il proprio sostegno al cantante. Marco è oggi innamorato di un ragazzo , che non ...

Amici : Marco Carta scrive a Giordana - commossa dalla sua ospitata in tv : Reduce dal suo coming-out rilasciato ai microfoni di 'Domenica Live', il programma domenicale condotto da Barbara D'Urso e trasmesso su Canale 5, Marco Carta è tornato nello studio televisivo del format che lo ha reso celebre, il talent-show 'Amici di Maria De Filippi', dove il cantante ha avuto la possibilità di conoscere dal vivo i talenti della diciottesima edizione del format di Maria De Filippi, tra cui Giordana Angi. Marco Carta ritorna ad ...

Marco Carta scrive a Giordana Angi dopo Amici - lei risponde commossa : “Grazie” : Amici 2018, Marco Carta ospite: la sua esibizione colpisce Giordana Oggi nell’appuntamento del sabato con Amici 2018 c’è stato Marco Carta ospite. La sua esibizione ha particolarmente colpito una delle concorrenti di quest’anno, che a sua volta ha lasciato qualcosa al cantante soltanto con uno sguardo. Stiamo parlando di Giordana Angi, capitano della squadra di […] L'articolo Marco Carta scrive a Giordana Angi dopo Amici, ...

Maria De Filippi svela un aneddoto su Marco Carta. Giordana in lacrime : Marco Carta ad Amici 18: Maria De Filippi svela un retroscena Marco Carta è tornato ad Amici 18. Dopo il successo di dieci anni fa che l’ha visto trionfare con il 75% delle preferenze contro Roberta Bonanno, ha presentato in esclusiva e in anteprima assoluta il videoclip del suo ultimo capolavoro, “Una Foto di Me e di Te”, brano in cui racconta due appuntamenti: quello del padre mai arrivato e del primo bacio dato ad un uomo. ...

Amici 18 - puntata sabato 15 dicembre 2018 : Giusy eliminata - Atene perde ancora - Marco Carta ospite : ...

Le sfide a squadre - l’eliminazione di Giusy e l’esibizione di Marco Carta nel pomeridiano di Amici del 15 dicembre (video) : Nel pomeridiano di Amici del 15 dicembre abbiamo assistito a due nuove sfide tra le squadre Atene e Sparta e a un nuovo ingresso nella scuola. Le due squadre si sono sfidate attraverso nuove esibizioni, portando sul palco i brani e le coreografie che ritenevano migliori per poter vincere, ma Atene non ha vissuto bei momenti durante la puntata. Partiamo dall’inizio per conoscere bene le dinamiche. I primi ad esibirsi sono Giordana e Mameli ...

Amici 18 - quinta puntata di sabato 15 dicembre 2018 in diretta : un nuovo allievo elimina una ballerina. Ospite Marco Carta : Marco Carta - Amici 18 Amici 18 arriva al quinto speciale, registrato ieri. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato pomeriggio, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione. Amici 18: anticipazioni quinta puntata Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce la quinta puntata del sabato di Amici 18. Presenti, come ogni ...

Marco Carta - dopo il coming out in tv la foto del bacio con il fidanzato sui social : Poco più di un mese fa Marco Carta ha fatto coming out nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live. “Sono gay e innamorato felice”, ha detto durante la trasmissione. dopo tanti anni di gossip e voci sul suo orientamento sessuale, il cantante sardo lanciato dalla scuola di Amici e vincitore del Festival di Sanremo 2009, ha rivelato per la prima volta di essere omosessuale e di avere una relazione che lo rende felice. “Non è entrato nei dettagli ...

Marco Carta E' FIDANZATO/ 'Lui è tutto il contrario di me : è pacato ed equilibrato' - IlSussidiario.net : MARCO CARTA, intervistato dal settimanale Nuovo, ha parlato per la prima del suo FIDANZATO raccontando come si sono conosciuti e cosa hanno in comune

Marco Carta svela chi è il suo compagno! La sua confessione : Marco Carta rivela chi è il suo fidanzato: “È un mio coetaneo” Dopo il coming out nel salotto di Barbara D’Urso, Marco Carta è tornato a parlare della sua vita privata e, in un’intervista rilasciata al settimanale Vero, ha svelato qualche dettaglio in più sul suo compagno. Al momento non sappiamo il nome del fidanzato di Marco Carta, ma il sardo ha raccontato che è un suo coetaneo conosciuto a Milano. Rispetto al ...

Marco Carta parla del suo fidanzato : “È un mio coetaneo” : Marco Carta gay, chi è il fidanzato? Ultime rivelazioni del cantante È un periodo d’oro per Marco Carta. Il cantante lanciato da Amici sta lavorando parecchio ed è innamorato. Dopo il coming out a Domenica Live, il sardo non ha rivelato l’identità del suo fidanzato. Ma in un’intervista rilasciata al settimanale Vero ha svelato nuovi […] L'articolo Marco Carta parla del suo fidanzato: “È un mio coetaneo” ...