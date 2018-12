Manovra | Salvini | Spero sia l' ultima con il potere di veto dell' Ue

Salvini : «Subito le nuove riforme. Spero sia l'ultima Manovra con il potere di veto della Ue» : Di certo, l'Italia chiederà un commissario che si occupi di economia o di lavoro o di agricoltura, non di filosofia». Per esempio, Alessandro Di Battista? Il suo nome circola parecchio... «Lui sta ...

Manovra - Salvini : "20 miliardi agli italiani. Opposizioni ridicole" : Dopo la bocciatura della Manovra da parte di Bruxelles, le modifiche che hanno poi portato all'approvazione, la legge di Bilancio italiana continua a creare certi nervosismi nel governo giallo verde. ...

Tra pensionati furiosi e incubo tasse locali - Salvini non mette la faccia su una Manovra che non sente sua : "Presidente Conte, la informo che l'avaro di Moliere, come lei ha apostrofato i pensionati e poi, per correggersi, le sigle sindacali, è qui in aula. Glielo ripeta adesso, se ritiene…guardi, sono ...

Manovra - Camera vota fiducia : 327 sì. Via libera domani. Salvini : 'Non ci sarà rimpasto di governo' : Tra polemiche e proteste alla Camera si vota la fiducia sulla Manovra. La seduta riprenderà alle 9 di domani. Il Pd diserta la prima chiama. La legge di bilancio entro il 31dicembre deve essere ...

Manovra - Pd in piazza. Delrio : 'Salvini e Di Maio guidano il Paese come autisti ubriachi' : Il Pd scende in piazza contro la Manovra. I dem manifestano davanti alla Camera dei Deputati, dove nel pomeriggio è previsto il voto di fiducia, contro una legge di bilancio che secondo loro: 'rischia ...

Manovra - Brunetta contro Salvini : “Ha tradito gli elettori. M5s? Incompatibile con Lega - torni alla sinistra estrema” : J’accuse di Renato Brunetta contro il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa di Forza Italia alla Camera, con Antonio Tajani e Mariastella Gelmini, contro la Manovra: “Salvini ha tradito. Ha tradito i suoi elettori, quelli del centrodestra, ha tradito il nord e ha tradito anche me, che sono stato eletto in un collegio uninominale. Salvini -ha scandito il responsabile della politica economica del ...

Manovra - oggi il voto di fiducia. Salvini smentisce il rimpasto : 'Squadra che vince..' : Si inizia alle 17 con le dichiarazioni, un'ora dopo la chiama sulla fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. Il via libera definitivo non prima di domani -

Manovra - il 2019 non promette nulla di buono per il governo. Salvini l’ha capito - Di Maio no : Nell’interminabile travaglio, doloroso e grottesco, che ha accompagnato il parto della legge finanziaria 2019, tra tutti i contendenti il solo punto a favore è quello che può marcarsi il governo giallo-verde per aver tenuta botta – unico caso a memoria d’uomo – a fronte della Commissione europea: il merito del rifiuto di assumere la postura del tappetino; tutelando almeno formalmente la propria dignità di partner dell’Unione ...

Manovra - Delrio al sit-in a Montecitorio : “Di Maio e Salvini come autisti ubriachi che ci portano a sbattere” : “Grazie per essere qui, siamo lì dentro per rappresentare tutti voi. È l’inizio di un anno di mobilitazione“. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al sit-in contro la Manovra davanti a Montecitorio, che ha raggruppato circa duecento persone. “L’Italia apra gli occhi, Di Maio e Salvini sono come autisti ubriachi che ci portano a sbattere – ha aggiunt o- Si vergognano di quello che hanno ...

Manovra - è rottura tra Forza Italia e Lega : “Matteo Salvini è un traditore” : Durissimo scontro sui contenuti della legge di bilancio fra Forza Italia e la Lega. Renato Brunetta parla di "Salvini traditore degli elettori", mentre Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, sottolinea come il "reddito di cittadinanza è un capriccio del Movimento 5 Stelle che sarà pagato dal Nord.Continua a leggere