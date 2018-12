M5s ha espulso i senatori De Falco e De Bonis e due eurodeputati

agi

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Il Movimento 5 stelle ha espulso idissidenti Gregorio Dee Saverio De, insieme ai dueGiulia Moi e Marco Valli. Nessuna sanzione per i5 stelle Matteo Mantero e Virginia La Mura, per i quali "i procedimenti disciplinari sono stati archiviati". Mentre nei confronti di Elena Fattori e Paola Nugnes "i procedimenti disciplinari sono ancora pendenti". Lo rende noto il collegio dei probi viri del Movimento 5 stelle in un posto pubblicato sul blog.