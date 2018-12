M5S | espulsioni di fine anno | via De Falco  e 3 parlamentari «Democrazia violata»

M5S - le espulsioni spiazzano la base. Molte le critiche 'State perdendo la testa' : Politica M5S, Fattori: "De Falco? Temevano sua capacità di leadership. Anche io voglio essere giudicata al più presto" di TIZIANA TESTA

M5S sul Blog annuncia 4 espulsioni : “Via i senatori De Falco e De Bonis. Fuori anche gli eurodeputati Moi e Valli” : I probiviri del Movimento 5 stelle hanno stabilito quattro espulsioni: sono da considerarsi Fuori dal M5s i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, così come gli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli. E’ stato invece deciso un richiamo per il senatore Lello Ciampolillo. Sono ancora pendenti i procedimenti disciplinari nei confronti di Elena Fattori e Paola Nugnes. Archiviate invece le posizioni di Matteo Mantero e Virginia La ...

Giulia Grillo si augura che non servano espulsioni nel M5S : Il Movimento 5 stelle ha uno statuto chiaro, ma la ministra della Salute Giulia Grillo intervistata dal Corriere della Sera spera che non si debba arrivare all'espulsione dei deputati e senatori che hanno votato in contrasto con il gruppo. "Mi è dispiaciuto che alcuni parlamentari non si siano attenuti agli impegni del Movimento e al contratto di governo. Condivido la posizione di D'Uva: dibattito interno, ma poi ...

Dl Genova - De Falco non vota (per sbaglio) : “Non avrei partecipato comunque. M5S smentisca voci sulle espulsioni” : Dopo essere stato segnalato ai probiviri sul decreto Sicurezza, il senatore M5s, Gregorio De Falco, era finito sotto accusa da parte del suo gruppo per il voto in commissione con cui aveva detto no al condono edilizio a Ischia. Lui si era difeso dalle accuse, arrivate pure da Di Maio, di votare contro per soldi: “Io fuori da M5S? Non so nulla”, aveva rivendicato. Poi, in Aula, sul decreto Genova alla fine non ha partecipato al ...

