M5S | espulsi De Falco | De Bonis | Moi e Valli L’accusa è di “reiterate violazioni dello

Gregorio De Falco commenta l'espulsione da M5S : "Deriva illiberale - non c'è spazio per la democrazia" : A poche ore dal cenone di Capodanno, il senatore Gregorio De Falco ha saputo che nel 2019 non potrà tornare a bordo del Movimento 5 stelle. Il comandate, celebre per aver intimato a Schettino di tornare sulla Costa Concordia durante il naufragio, è stato infatti espulso dal Movimento. "Una decisione illegittima che va contro l'articolo 49 della Costituzione", commenta a botta calda all'HuffPost.Senatore De Falco, se lo ...

