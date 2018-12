M5S - cade il tabù del secondo mandato. Piano d’emergenza per il voto anticipato : E così anche l’ultimo bastione del M5S potrebbe cadere presto. La regola dei due mandati per la prima volta è stata seriamente messa in discussione da Luigi Di Maio con l’ok, a sorpresa, di Beppe Grillo. Una sperimentazione che è avvenuta nel Lazio, tra i consiglieri grillini, un mese fa, e che al di là di come sia finita ha aperto un varco definit...

Giancarlo Giorgetti - ultimatum al M5S : 'Autonomia o cade il governo' : L'Autonomia approda in consiglio dei ministri. La riunione del Consiglio dei Ministri è fissata per le 15 . La ministra degli Affari regionali e delle Autonomie Erika Stefani è pronta a portare le ...

L’operazione scoiattolo di Berlusconi : convincere i delusi M5S per far cadere il governo : Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Adnkronos, nella serata di ieri, durante il brindisi natalizio a Palazzo Madama, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi avrebbe invitato i suoi parlamentari "a darsi da fare per sondare i grillini più delusi dalla gestione Di Maio e non solo. 'Ognuno di voi cerchi di avvicinare un grillino scontento, ascoltate il loro malessere'.Continua a leggere

Martina : 'Se cade il governo - il Pd non farà accordi con M5S' : Parlando poi della futura presidenza del partito, Martina annuncia: 'Il tema di come interpretare una nuova politica di genere è una delle grandi questioni del congresso Pd. Per il mio Pd per esempio ...

Simul stabunt - simul cadent. Il gruppo dirigente M5S si stringe attorno a Di Maio : se cade lui - a rischio tutti : simul stabunt, simul cadent. Non c'entrano nulla Claudio Martelli e l'ammonimento che rivolse a Ciriaco De Mita sulla sorte del suo governo. Ma il concetto di fondo è lo stesso. Nell'88 la sorte del governo Dc era legata strettamente alla tenuta del pentapartito, oggi la solidità – se non proprio la sopravvivenza – di un intero gruppo dirigente è saldata al destino politico di Luigi Di Maio.Il capo politico del ...

Renato Brunetta - la bomba sul governo Lega-M5S : 'Cade entro i primi di dicembre' : Il governo non è mai stato così in bilico. La tensione tra Lega e M5s , senza soluzione di continuità, sale da settimane, ma negli ultimi giorni sembra essere completamente deflagrata: si pensi alle ...

Antonio Tajani : 'Governo Lega -M5S cade a maggio - poi esecutivo centrodestra' : L'incontro tra Salvini e Berlusconi a Palazzo Grazioli, dopo che i due non si vedevano dalla scorsa estate, apre, forse chissà, scenari di medio termine non preventivabili appena poche settimane fa. O ...

Governo Lega-M5S - i 15 dissidenti grillini che possono farlo cadere : nomi e cognomi : Erano una decina, ma secondo il Corriere della Sera potrebbero essere addirittura 15 i senatori 'dissidenti' dei 5 Stelle . Tra irrequieti e malpancisti, che mal digeriscono l'alleanza con la lega e ...