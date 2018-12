L' operazione scoiattolo divide Forza Italia

“operazione Scoiattolo” Di Maio teme Berlusconi : denuncerò in Procura : Si vedrà se «l’operazione scoiattolo» finirà davvero sul tavolo di qualche pubblico ministero, come minaccia Luigi Di Maio, anche perché in questo rincorrersi di voci di corridoio non si capisce più chi stia provocando chi. Di sicuro, però, le voci di una campagna acquisti di Forza Italia tra i delusi M5S agitano parecchio il giovane vicepremier, p...

Di Maio denuncia Berlusconi per l'operazione scoiattolo e muove i suoi '007' : I vertici M5s sottolineano che non ci sono prove che Berlusconi o qualcuno di FI abbia compiuto reati ma ribadiscono che "qualcosa c'è ed è grave". All'interno del Movimento si riferisce che due senatori si sono fatti avvicinare da emissari del Cavaliere nei giorni scorsi e avrebbero registrato il dialogo. Il Movimento 5 stelle in ogni caso ai gazebo allestiti domani per festeggiare lo ...

La cautela di Berlusconi sugli arrivi Ma «l'operazione scoiattolo» avanza : Il fatto è che, spiega Antonio Tajani, vicepresidente di FI, si tratta di un'operazione legittimamente politica: «Sono loro che si avvicinano a noi e ci raccontano il loro scontento. Noi possiamo ...

La ‘missione 007’ di Di Maio contro l’operazione ‘scoiattolo’ di Berlusconi : Il vicepremier pentastellato ha detto di avere raccolto del materiale che dimostrerebbe che Silvio Berlusconi avrebbe provato a comprare i parlamentari grillini: "Vedremo se nei prossimi mesi avremo altro materiale per la Procura della Repubblica. A breve avrete tutte le notizie, abbiamo raccolto informazioni importantissime". E invita i suoi a registrare eventuali tentativi di avvicinamento da parte dei forzisti.Continua a leggere

operazione scoiattolo - Di Maio ha preparato la trappola a Berlusconi : “Presto lo scoop” : Operazione Scoiattolo annunciata da Silvio Berlusconi, ma a quanto pare il leader di Forza Italia è caduto in una trappola organizzata proprio dal vicepremier Luigi Di Maio Era iniziato tutto con la fuoriuscita dal Movimento Cinque Stelle del deputato Dell’Osso. L’ex esponente grillino, malato di Sla, aveva scelto di lasciare il gruppo “giallo” in Parlamento, dopo essersi visto respingere un proprio emendamento a favore ...

"Berlusconi ha lanciato l'operazione Scoiattolo? Ho detto agli M5S di registrare : ora ho informazioni importantissime" : "Visto che Berlusconi ha lanciato questa operazione Scoiattolo che è patetica, in cui sta provando a comprare i nostri parlamentari, io ho detto: fingetevi interessati e registrate. Vedremo se nei prossimi mesi avremo altro materiale per la Procura della Repubblica. A breve avrete tutte le notizie, abbiamo raccolto informazioni importantissime". Così il leader politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, intervistato da ...

operazione scoiattolo - Di Maio ha preparato la trappola a Berlusconi : “Presto lo scoop” : Operazione Scoiattolo annunciata da Silvio Berlusconi, ma a quanto pare il leader di Forza Italia è caduto in una trappola organizzata proprio dal vicepremier Luigi Di Maio Era iniziato tutto con la fuoriuscita dal Movimento Cinque Stelle del deputato Dell’Osso. L’ex esponente grillino, malato di Sla, aveva scelto di lasciare il gruppo “giallo” in Parlamento, dopo essersi visto respingere un proprio emendamento a favore ...

Perché Berlusconi è convinto di un imminente ribaltone al Senato : l'operazione 'scoiattolo' : "Ci mancano 6-8 voti al Senato e sarà ribaltone, stiamo portando avanti i contatti con i 5 stelle responsabili, presto ci saranno delle novità". Ieri sera durante la cena con i deputati Silvio Berlusconi ha professato ottimismo. La convinzione espressa ai suoi è che presto FI sarà al governo e che l'esecutivo cadrà entro gennaio. In realtà i parlamentari azzurri frenano su questa ...

Silvio Berlusconi : 'Entro il 15 gennaio il governo salta'. E lancia 'l'operazione scoiattolo' contro i M5s : L'epilogo della trattativa con l'Europa sulla manovra, con la resa parziale alle richieste di Bruxelles, è per Silvio Berlusconi un vero e proprio ricostituente. Nel giorno , ieri 18 dicembre, in cui ...

Fi - Toti : “Berlusconi? Non si candidi alle Europee”. E boccia ‘operazione scoiattolo’ contro M5s : “Trasformismo dannoso” : “E’ una sua scelta, ma onestamente io consiglierei a Berlusconi di non candidarsi alle Europee”. Mentre Silvio Berlusconi prepara il suo ritorno come candidato e lancia “l’operazione scoiattolo” per conquistare i parlamentari M5s, nel caos Forza Italia interviene il presidente della Liguria Giovanni Toti. E addirittura arriva a dire che sarebbe meglio che l’ex Cavaliere non si presentasse alle elezioni ...

L’operazione scoiattolo di Berlusconi : convincere i delusi M5S per far cadere il governo : Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Adnkronos, nella serata di ieri, durante il brindisi natalizio a Palazzo Madama, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi avrebbe invitato i suoi parlamentari "a darsi da fare per sondare i grillini più delusi dalla gestione Di Maio e non solo. 'Ognuno di voi cerchi di avvicinare un grillino scontento, ascoltate il loro malessere'.Continua a leggere

Berlusconi lancia operazione scoiattolo : 'Entro il 15 gennaio il governo potrebbe saltare' : Secondo l'agenzia Adnkronos, ieri sera, nel corso dello scambio degli auguri a Palazzo Madama con tutti i senatori di Forza Italia, il Cavaliere avrebbe invitato più volte i suoi a darsi una mossa per sondare i grillini più delusi (ribattezzata come 'operazione scoiattolo') di fronte all'operato del governo M5S-Lega. Infatti, per l'ex premier, se diversi grillini dovessero decidere di abbandonare il Movimento 5 Stelle, si potrebbe lavorare in ...

Anticorruzione - Silvio Berlusconi ai suoi : “Una legge pericolosissima” e lancia l’operazione “scoiattolo” contro il M5s : Nessuna dichiarazione ufficiale, ma era prevedibile che il commento di Silvio Berlusconi sull’approvazione sulla legge Anticorruzione – arrivata con il placet dell’ex (?) alleato Lega – fosse quantomeno negativo. Dalla festa per gli auguri di Natale a Palazzo Madama con i senatori azzurri arriva la bocciatura del provvedimento dell’ex premier. “Tutte le cose che i signori Cinque Stelle hanno fatto e gli ...