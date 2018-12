L' inchiesta del New York Times sull' infermiera palestinese uccisa dagli israeliani

Rigopiano - inchiesta-bis : “Almeno quattro chiamate di D’Angelo per chiedere aiuto”. La svolta grazie a un servizio della Rai : Almeno quattro richieste di aiuto da parte di Gabriele D’Angelo, una delle 29 vittime della valanga che travolse l’hotel Rigopiano. È quanto emerge finora dagli atti dell’inchiesta-bis sulla tragedia del 17 gennaio 2017, nella quale sono indagati l’ex prefetto di Pescara e altri 6 funzionari, accusati di frode in processo penale e depistaggio. E una svolta decisiva all’accertamenti – si scopre ora – è ...

Roma - “governo impugna legge pro-cemento di Regione Lazio”. Esultano i Verdi. A ottobre l’inchiesta del Fatto.it : “Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio sulla semplificazione che prevedeva, come da noi Verdi denunciato, norme illegittime sui parchi del Lazio prevedendo il silenzio assenso nell’approvazione dei piani di assetto e aprendo anche ad una grave deregulation nell’edificazione all’interno delle aree naturali protette”. Così in una nota Angelo Bonelli dei Verdi, che con altri cinque firmatari dello stesso ...

Riace - chiusa inchiesta su Mimmo Lucano : contestata anche l’associazione a delinquere : Chiuse le indagini su Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, in merito all’inchiesta su presunte irregolarità nella gestione dell’accoglienza dei migranti nel comune calabrese. Lucano, messo inizialmente ai domiciliari e ora con divieto di dimora a Riace, è accusato anche di associazione per delinquere, truffa, falso, concorso in corruzione, abuso d’ufficio e malversazione.Continua a leggere

Moby Prince - la procura di Livorno lavora su atti della commissione d’inchiesta che ha riscritto la storia della strage : La procura di Livorno ha acquisito la relazione conclusiva della commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro della Moby Prince, il traghetto passeggeri della compagnia Navarma che la sera del 10 aprile 1991, appena partito in direzione di Olbia, entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo all’ancora nella rada del porto di Livorno. Nel più grave incidente della marineria italiana morirono 140 persone: 65 membri dell’equipaggio e 75 ...

Riace - chiusa l'inchiesta per il sindaco Lucano : contestata l'associazione per delinquere : La Procura di Locri ha chiuso le indagini nei confronti del sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano ed altre 30 persone nell'inchiesta su presunte irregolarità nella gestione dell'accoglienza dei ...

Facebook : precisazioni contro il NYT - causa legale negli USA - dossier del Congresso - inchiesta tedesca : ... , il quale sostiene che Facebook abbia fallito nel proteggere i dati degli utenti , essendone consapevole da almeno un paio d'anni, permettendo ad una società di consulenza politica di poterli usare ...

Crollo del Morandi - testimonia Di Pietro. L’inchiesta arriva a livello politico | : Sentito l’ex ministro delle Infrastrutture, in carica quando fu siglata la convenzione tra Anas e Autostrade per l’Italia, che disciplinava la concessione per gestire la rete del nostro Paese.

Ungheria - deputati dell’opposizione cacciati dalla tv di Stato - inchiesta in Parlamento : “Violenza a pubblici ufficiali” : L’opposizione ungherese ha avviato un’inchiesta parlamentare dopo che alcuni rappresentanti, guidati dalla verde Bernadett Szel e dall’indipendente Akos Hadhazy, sono stati respinti con la forza dal personale di sicurezza dell’emittente di Stato per aver tentato di entrare negli studi televisivi e leggere le rivendicazioni dei manifestanti che da ormai una settimana stanno protestando contro la nuova legge voluta dal governo di Viktor Orbán e ...

L’inchiesta del New York Times sul massacro di musulmani sciiti in Nigeria : A ottobre l'esercito ha ucciso decine di persone durante una protesta pacifica, e poi ha mentito su quello che era successo

Appalti in Calabria - le intercettazioni dell'inchiesta "Lande desolate" : L'inchiesta sugli Appalti pubblici coordinata dalla Dda di Catanzaro riguarda due Appalti, uno sul Tirreno Cosentino, ed uno...

inchiesta appalti - obbligo di dimora per il governatore della Calabria Mario Oliverio : Il gip distrettuale di Catanzaro ha emesso un provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza per il presidente della Regione Calabria , Mario Oliverio , Pd, . Il provvedimento è stato ...