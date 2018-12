Ligue 1 | esonerato l’allenatore del Digione | fatale ad Olivier Dall’Oglio il ko con il

sportfair

(Di lunedì 31 dicembre 2018) La squadra è stata affidata temporaneamente a David Linares, già nello staff tecnico della società, in attesa di individuare il nuovo allenatore Ilhail tecnicoDall’Oglio. Il club che milita nella1 ha annunciato l’ultimo giorno dell’anno il divorzio dal tecnico 54enne e la decisione di affidare temporaneamente la squadra a David Linares, già nello staff tecnico della società, in attesa di individuare il nuovo allenatore. Il, sconfitto per 3-0 dal St.Etienne nell’ultimo match prima della sosta, occupa il terz’ultimo posto del massimo campionato transalpino con 16 punti. (Spr/AdnKronos)L'articolo1,l’allenatore deladDall’Oglio il ko con il St. Etienne SPORTFAIR.