L' errore più grave della manovra è sugli investimenti

Jean-Claude Juncker si gioca la carta del terrore : "Senza Europa più morti e cimiteri" : Per difendere l'Europa, mai sotto attacco come oggi quantomeno da un punto di vista politico, Jean-Claude Juncker si gioca la carta dei morti. Lo fa in un'intervista fiume pubblicata su Repubblica, in cui il presidente della Commissione difende a spada tratta le istituzioni continentali che lui, pre

La rete del terrore egiziano diversa e più forte del killer di Strasburgo : Un pullman turistico è stato colpito da un'esplosione in Egitto, nei pressi delle piramidi di Giza. Il timore è che l'Isis stia tornando alla ribalta. Il timore deriva dalla vicinanza temporale con l'...

La rete del terrore egiziano diversa e più forte del killer di Strasburgo : Un pullman turistico è stato colpito da un'esplosione in Egitto, nei pressi delle piramidi di Giza. Il timore è che l'Isis stia tornando alla ribalta. Il timore deriva dalla vicinanza temporale con l'...

"Faccio outing. Da sempre di sinistra in una famiglia di sinistra. Ho votato m5s ed è stato l’errore piu grande della mia vita" : "Faccio outing. Da sempre di sinistra in una famiglia di sinistra. Ho votato m5s ed è stato l'errore piu grande della mia vita, ancora non ci dormo. Questi mesi mi hanno aiutato a capire che non ho nulla da spartire con questi imbecilli arroganti. E pure fascisti #facciamorete".Questo post di Massimo Vitagliano su twitter in rete da ieri sta diventando la coscienza infelice di tutti quelli che il 4 marzo hanno passato il rubicone da ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “L’Italia ha la squadra più forte”. Vittozzi : “L’errore è da polli” : Arriva il secondo podio stagionale dalla Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, il primo a livello individuale: Dorothea Wierer chiude in seconda piazza la sprint di Pokljuka alle spalle di una inarrivabile Makarainen. Queste le parole alla FISI dell’azzurra nel post gara: “Sono contenta perché ho fatto uno zero sugli sci e e non male, ma ho fatto fatica perché la pista era un po’ ghiacciata e in queste condizioni per me ...

L'Eredità - disastro Numinato : cinque lauree e l'errore più clamoroso di sempre - Flavio Insinna sotto choc : Uno tra i momenti più imbarazzanti di sempre a L'Eredità . Fasi preliminari del quiz preserale di Raiuno diretto da Flavio Insinna . Tra i concorrenti c'è tal Numinato , forte di cinque lauree e barba ...

Più facile recuperare su WhatsApp foto cancellate per errore : novità in uscita : novità interessanti per gli utenti che utilizzano WhatsApp anche come tramite per scambiare foto o file. E’ infatti in arrivo un nuovo aggiornamento che permette di poter recuperare le foto cancellate dal proprio dispositivo e che sono state inviate proprio tramite l'app. Capita insomma di dover dare spazio alla memoria interna del proprio dispositivo, soprattutto quando si accumulano foto e file uno dietro l’altro, ma se non si è effettuato il ...

MotoGp - Marquez ammette le sue responsabilità : “ho commesso l’errore più grande della stagione” : Il pilota della Honda ha ammesso di aver sbagliato decisione, montando la media invece della morbida prima del via Andrea Dovizioso trionfa sotto la pioggia nel Gp di Valencia, ultima gara del mondiale MotoGp. Il pilota della Ducati, al dodicesimo successo nella classe regina, si impone in una corsa ad eliminazione davanti agli spagnoli Alex Rins e Pol Espargaro su Ktm. AFP/LaPresse Valentino Rossi scivola a quattro giri dalla fine quando ...

Tari "gonfiata" per errore : niente rimborsi ai cittadini che pagano di più : Nessun rimborso a chi pagò, per errore, la Tari 'gonfiata' . Aveva già fatto discutere il caso di Milano, come già raccontato dal Giornale nei giorni scorsi. Ma i residenti coinvolti sarebbero gli ...

Boschi : «L'errore più grande? Aver promesso di lasciare la politica se non avessi vinto il Referendum» : Ma so che la politica è a termine e penso debba essere a termine per tutti. Per questo sto continuando a fare il mio lavoro perché Avere la sicurezza di uno stipendio alla fine della carriera ...

Maria Elena Boschi fa mea culpa : "L'errore più grande fu dire di lasciare la politica in caso di sconfitta al referendum" : Comunque penso che la politica sia a termine e debba essere a termine per tutti. Questo perché essere autonomi e avere uno stipendio e un lavoro a cui tornare quando finisce la politica, ti rende ...

Il principe Carlo rivela : “Il matrimonio con Diana è stato un errore enorme. William? È irascibile come lei - Harry invece è più emotivo” : Il principe Carlo d’Inghilterra compirà 70 anni il prossimo 14 novembre e, per l’occasione, ha concesso una lunga intervista al corrispondente reale Robert Jobson che ne ha ricavato una nuova biografia, Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams. Il primogenito di Elisabetta II, l’eterno erede al trono, si racconta come non ha mai fatto prima, rivelando il suo lato più privato. Dal matrimonio fallito con Lady Diana fino al ...