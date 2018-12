LeBron confessa | ' Dopo il titolo con Cleveland mi sono sentito il più forte di sempre'

LeBron vuole Carmelo Anthony ai Lakers : come sconfessare il progetto giovani e far deragliare l’intera stagione : LeBron James vorrebbe Carmelo Anthony ai Lakers, ma la società giallo-viola non sarebbe convinta di una scelta che potrebbe risultare altamente nociva per la franchigia come un fulmine a ciel sereno, una notizia di mercato sconvolge la tranquillità dell’ambiente Lakers. Nessun addio, come dovrebbe accadere in questi casi vista la reazione, ma un possibile arrivo… poco gradito. The Athletic riporta l’interesse di LeBron James a vedere ...