Blastingnews

: Le verità di PIero Ausilio: 'Coutinho lo avrei tenuto vent'anni' - Gifolch : Le verità di PIero Ausilio: 'Coutinho lo avrei tenuto vent'anni' - Bruno30507866 : @ElisaSiragusano @piero_meoni @b_ludvig Il “vostro “di chi!!Io personalmente non ho nessun piano di dialogo.Cerco d… - supersonick_ : RT @Miles686: Alla fine Piero #Ausilio riceve tantissime critiche dai tifosi dell’#Inter. Ma negli anni ha detto solo la verità ai tifosi s… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Il direttore sportivo dell'Intersi racconta in una lunga intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio per Sky Sport, nell'ambito di una trasmissione dedicata ai manager sportivi del calcio.ricorda gli albori della sua carriera, iniziata da giovanissimo a solo 18quando smise di giocare nella Pro Sesto a causa di un grave infortunio subito dueprima. Laè che il ds interista avrebbe voluto fare l'allenatore, ma era troppo giovane per poterlo fare da solo. L'allora presidente della Pro SestoGiuseppe Peduzzi gli disse: "O fai il dirigente, oppure vai a casa". Alla società mancavano figure di quel genere eaccettò fino a giugno, nella speranza di poter allenare una squadra la stagione successiva. Questo non avvenne ed il manager nerazzurro ringrazia ancora per quella scelta Peduzzi.Da Kluivert a Zaniolo, lediIn casa...