Le purghe scuotono il M5S ​E il governo rischia al Senato

ilgiornale

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Chissà se la decisione di annunciare proprio oggi l'epurazione di quattro dissidenti ha un secondo fine, magari quello di sfruttare il Capodanno per far passare un po' in sordina l'espulsione di De Falco, De Bonis, Moi e Valli. Di certo c'è che l'editto del Collegio dei Probiviri pentastellato fa tremare alle fondamenta il Movimento e il: il primo, attraversato da una lotta intestina senza precedenti; il secondo, costretto a fare i conti con una maggioranza dipiuttosto risicata. Soprattutto al.L'addio dei dueri restringe infatti la forchetta già esile di voti a Palazzo Madama. Attualmente il gruppo pentastellato passa da 109ri a 105, cui vanno sommati i 58 della Lega. In totale Conte può contare (passi il gioco di parole) su 165 voti al. Certo, sono quattro in più della soglia della maggioranza assoluta fissata a 161, ma il pericolo ora è ...