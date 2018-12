L’avvocato risponde | 31 12 | accantonamento posti fase transitoria e TFA Sostegno

scuolainforma

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Ecco le ultime due domande del 2018 da parte dei nostri lettori con le relative risposte attraverso la rubrica settimanale “L‘avvocato” del 31/12.Ricordiamo che i legali Esposito e Santonicola si rendono disponibili a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte ai quesiti più frequenti, giunti con sms whatsapp al numero 3661828489.La domande di questa settimana: l’Avvocatodel 31/12 L’idea, come sempre, nasce dai docenti… i legali Esposito/Santonicola si rendono disponibili a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte ai quesiti più frequenti, giunti con sms whatsapp al numero 3661828489.1) Ricorso per l’– scuola secondaria – ai fini dell’immissione in ruolo –2018.Domanda – Gentile Avvocato Aldo Esposito, innanzitutto tanti calorosi auguri!Sono un docente ...