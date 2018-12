L’Australia è già nel 2019 : ecco il meraviglioso spettacolo di Capodanno a Sidney : La più grande città australiana, Sydney, è entrata nel 2019 con un grande spettacolo di fuochi d’artificio, dando il via alle celebrazioni per l’arrivo del nuovo anno in tutto il mondo. Una quantità record di effetti pirotecnici e fuochi artificiali ha acceso di colore il cielo della città per 12 minuti, sopra gli occhi di 1,5 milioni di spettatori assiepati al porto e nei parchi. La più grande città australiana è entrata nel nuovo ...

Appello delL’Australia al Giappone : no alla caccia commerciale alle balene : L’Australia ha lanciato l’Appello al Giappone: è stato chiesto a Tokyo di non ritirarsi dalla Commissione baleniera internazionale allo scopo di riprendere la caccia commerciale ai grandi cetacei. La Commissione aveva stabilito in precedenza che il Giappone non può continuare con la caccia a fini “scientifici”, che ha praticato dal 1987. La decisione finale sarà annunciata nel corso delle prossime settimane. La flotta ...

Rugby - gli azzurri pronti per il match contro gli All Blacks : “serve l’atteggiamento mostrato con L’Australia : La Nazionale italiana di Rugby si prepara al match contro la Nuova Zelanda, consapevoli che servirà una grande partita per non sfigurare Una pioggia fitta ha fatto da sfondo al primo allenamento sul campo della Nazionale Italiana Rugby al CPO Giulio Onesti di Roma dove gli azzurri hanno svolto lavoro diviso per reparti tra campo e palestra. Nel pomeriggio l’Italia tornerà sul campo per una seduta collettiva sempre all’interno dell’impianto ...

Rugby – Italia in viaggio verso Padova - Zanni : “vittoria importante contro la Georgia. Ora testa alL’Australia” : Dopo il successo per 28-17 sulla Georgia, l’Italia è in viaggio verso Padova con la testa alla prossima sfida contro l’Australia Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby nella sua ultima giornata a Firenze. Gli Azzurri, dopo aver battuto la Georgia 28-17 nel primo dei tre Cattolica Test Match 2018 – partita che contestualmente ha inaugurato la serie di Test Match con il nuovo main sponsor ...