Las Vegas | Lady Gaga scoppia a piangere mentre canta

Saloni dellauto - Da Las Vegas a Los Angeles - tutti gli appuntamenti del 2019 : Non è un vero salone dellauto, ma è sempre più una vetrina di novità a quattro ruote. Parliamo del Ces di Las Vegas, lInternational Consumer Electronics Show che aprirà i battenti l8 gennaio e di cui vi sveleremo tutte le anteprime. Di fatto, quello californiano è il primo di una serie di grandi appuntamenti del 2019 nel quale è possibile vedere e toccare le grandi novità dellindustria automobilistica. Dalla kermesse della tecnologia al ...

Il nuovo anno di Lady Gaga tra Las Vegas - le nozze a Venezia e una chitarra Swarovski : Il 2019 sarà un anno straordinario per Lady Gaga , non c'è bisogno di consultare l'oroscopo, gli indizi ci sono tutti. Intanto da ieri sera è iniziata una nuova straordinaria avventura, per un anno ...

Ariana Grande - niente Las Vegas : la cantante cancella il concerto : Ariana Grande ha cancellato lo spettacolo previsto per oggi all'hotel Cosmopolitan di Las Vegas per 'motivi di salute imprevedibili'. La 25enne cantante ha pubblicato ieri sera un post su Instagram ...

Ariana Grande costretta ad annullare un concerto a Las Vegas per "motivi di salute imprevedibili"

Lady Gaga ha dato il via a Enigma : ecco le spettacolari immagini della residency a Las Vegas

L’Enigma di Lady Gaga è andato in scena - ecco la scaletta del residency show di Las Vegas con un omaggio a David Bowie : Consumato l'hype diffuso dalla popstar con alcuni video pubblicati sui suoi canali social, l'Enigma di Lady Gaga è andato in scena ieri sera, 28 dicembre, a Las Vegas. Reduce dal successo di A star is born, la star di Poker face ha inaugurato la sua residency con uno show che si è mostrato una celebrazione teatrale dei suoi più grandi successi. Trattandosi di un residency show, Enigma di Lady Gaga si terrà all'MGM Park Theater di Las Vegas fino ...

Lady Gaga - Enigma/ Dal 28 dicembre si torna live nella residency a Las Vegas dopo lo stop per la Fibromialgia : Lady Gaga, Enigma, il nuovo progetto: dal 28 dicembre si torna live nella residency a Las Vegas dopo lo stop per la Fibromialgia

Lady Gaga cambia look : capelli argento per Enigma - la sua residency a Las Vegas : Sarà questo l'hairstyle che sfoggerà per inaugurare Enigma? Forse sì, ma per dovere di cronaca dobbiamo precisare che qualche giorno prima il suo fidanzato Christian Carino aveva postato una foto di ...

Lady Gaga si è commossa guardando il palco di Enigma - la sua residency a Las Vegas

PokerStars e UFC si alleano per UFC 232 : Jones vs Gustafsson 2 in diretta da Las Vegas il 29 dicembre : UFC e PokerStars raggiungono un’importante partnership commerciale: il sito di poker online diventa il primo Poker Partner ufficiale della più famosa promotion di MMA del mondo UFC®, la più importante federazione internazionale di arti marziali miste, e PokerStars, il brand più importante del Stars Group e il sito di poker più grande del mondo, hanno annunciato oggi una nuova partnership commerciale. Secondo l’accordo, PokerStars ...

Magneti Marelli : soluzioni high-tech svelate al CES di Las Vegas 2019 : soluzioni high-tech pensate per migliorare l’interazione tra il veicolo i suoi occupanti e l’ambiente circostante aumentando la sicurezza Magneti Marelli al CES di Las Vegas 2019 con il tema“Sense What’s Coming, We’re Closer Than You Think”: l’azienda presenta soluzioni integrate per illuminazione ed elettronica, con focus su guida autonoma e connettività. Il sistema Smart Corner, recentemente premiato con il “CES 2019 Innovation Award ...

YAPE : il sistema di consegne a guida autonoma protagonista al CES di Las Vegas : Nuove versioni del veicolo, evoluzioni funzionali, sviluppo dei servizi, prestigiosi riconoscimenti internazionali, importanti progetti con alcuni tra i leader mondiali della logistica, della delivery e della grande distribuzione. Per YAPE, il sistema di consegne a guida autonoma ormai divenuto una vera e propria icona della tecnologia made in Italy, il 2019 sarà l’anno del definitivo decollo su scala globale. Un anno che il veicolo, nato e ...

Tecnologia : LG presenta al CES di Las Vegas il nuovo videoproiettore Laser 4K Ultra HD con tecnologia “a tiro corto” : LG Electronics (LG) presenta al CES di Las Vegas la seconda generazione dei suoi videoproiettori Laser 4K Ultra HD (il modello HU85L) con tecnologia “a tiro corto” (“Ultra Short Throw”, UST). Il nuovo videoproiettore, vincitore dell’Innovation Award del CES 2019, ha posto le basi del suo successo sul primo videoproiettore 4K (il modello HU80K) e si distingue dalle altre soluzioni tecnologiche per il minimo ingombro, il design compatto e la ...

