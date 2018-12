L' appello per Ilaria | affetta da un male incurabile | “Aiutateci o morirà”

Migranti : appello Ong all'Ue per i 49 naufraghi in mare : Da giorni vagano nel Mediterraneo a bordo delle navi tedesche di Sea Watch e Sea-Eye in cerca di un porto dove sbarcare - Occorre una soluzione al più presto e sicura di entrambe le operazioni di ...

Preghiera laica - dell’uomo buono. appello a Dio - per l’anno nuovo : Dio, per l'anno nuovo, vorrei finissero i combattimenti, si perdessero i richiami di guerra e l'oratoria di questa epoca poco chiara, confusa tra la pazienza degli uomini e il puntiglio dell'ingiustizia. Che tutta la ferratura nella bocca degli uomini crudeli non avesse più acustica, fremito, sintonia; che ogni parola fosse una spia della loro soffocazione.Vorrei si perdessero, alla prima pena, i cuori freddi e torbidi che ci aspettano e ...

Trento - Mancata accoglienza : esposto contro il personale del Ministero dell'Interno e appello solidale "Casa - diritti - dignità!" : Per maggiori informazioni: Trentoantirazzista@gmail.com Note [ 1 ] https://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/tagli-allaccoglienza-in-piazza-gli-operatori-chiudere-i-rubinetti-non-risolvera-i-problemi-i-...

Una bici per cappello : ... una buona metà presi sulla strada, gli altri trovati per mercatini, donati da corridori o squadre, molti mi sono stati portati da amici da tutte le parti del mondo. Quello che ha fatto più strada è ...

La Gazzetta del Mezzogiorno - un appello per salvarla : prenotate la copia del 29 dicembre : Quello de La Gazzetta del Mezzogiorno di Puglia e Basilicata è il primo caso nel quale un giornale che ha 130 anni (appena compiuti) rischia di finire nel baratro perché la maggioranza del suo pacchetto azionario è stata sequestrata e confiscata. Come qualcuno ricorderà, l’azionista di maggioranza Mario Ciancio Sanfilippo è stato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. E alla Gazzetta sono arrivati dei commissari che evidentemente ...

Pernigotti - la fratellanza della fabbrica e l'appello del vescovo : "Dignità per i lavoratori" : Noi invece dobbiamo rimanere uniti , non dobbiamo arrenderci a un'economia malata o pensare che il sistema è troppo più grande di noi per poter essere cambiato. È importante la solidarietà della ...

CRISTIANO RONALDO - L'appello DI UNA MAMMA DISPERATA/ Cr7 campione di solidarietà - andrà a trovare il figlio? : CRISTIANO RONALDO, L'APPELLO di una MAMMA: "Vieni a Bergamo a incontrare il mio bimbo leucemico". La Juventus giocherà contro l'Atalanta domani

L’appello del Papa per Natale : fraternità tra nazioni e religioni diverse : Bisogna accogliere, perché «siamo tutti fratelli». L’augurio del Pontefice è improntato sulla «fraternità». Lo ripete due volte, Francesco, durante il messaggio Urbi et Orbi (alla città di Roma e al mondo) di questo Natale 2018. Il Papa esorta a riscoprire i legami che uniscono nazioni e religioni. E lancia appelli al dialogo tra «israeliani e pale...

L'appello a Cr7 della mamma di un bimbo leucemico : 'Venga a regalarci un sorriso per Natale' : Roma - Vigilia di Natale tra i piccoli pazienti dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus , con la fidanzata Georgina, hanno regalato un ...

Salvini si è messo il cappello di Babbo Natale per i bambini in ospedale : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è recato la vigilia di Natale all'ospedale Buzzi di Milano dove è andato a trovare i bambini ospitati. Prima della visita il leader della Lega si è messo il cappello da Babbo Natale insieme ai giovani della Lega di Milano

Vittorio Sgarbi nel dibattito sulla riforma Franceschini. Si schiera con l'appello per l'autonomia delle soprintendenze archeologiche : Tra gli archeologi e gli studiosi italiani più in vista è battaglia sulle sovrintendenze. C'è un fronte che chiede di ritornare alle soprintendenze archeologiche separate - come prima della riforma Franceschini che le ha trasformate in soprintendenze "Archeologia, Belle Arti e Paesaggio" - e c'è un altro fronte che chiedono di rafforzare le "soprintendenze uniche". Con i primi si schiera Vittorio Sgarbi, che ha ...

appello dalla Sea Watch : “Mancano cibo e coperte”. Salvini : “I nostri porti restano chiusi” : «Abbiamo pochi giorni di autonomia. Le condizioni meteo in peggioramento per Natale ci preoccupano. Ci auguriamo che presto ci venga indicato un porto sicuro». Appello della Sea Watch, la Ong che ha chiesto all’Italia e ad altri Paesi europei di poter sbarcare i migranti recuperati ieri a poca distanza dalle coste libiche. «Abbiamo soccorso 33 pers...

Lamezia - omicidio Ventura : in appello ridotta pena per Gennaro Pulice a 7 anni e 8 mesi : Lamezia Terme - Dopo la condanna a 10 anni di reclusione, in primo grado, per il collaboratore di giustizia Gennaro Pulice imputato dell'omicidio di Gennaro Ventura, il fotografo ed ex carabiniere ...

DI FRANCESCO ESONERATO?/ Roma - ultimo appello contro la Juventus : se perde è pronto il sostituto : Di FRANCESCO ESONERATO? Roma, ultimo appello contro la Juventus per il tecnico giallorosso: se perde è pronto il sostituto. La società ha già preso contatti